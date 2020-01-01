أخبار النصر اليوم | المولد يعتذر ومايكون يُغادر السعودية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 إبريل

تصدرت أخبار سوق الانتقالات والتعاقدات أخبار النصر اليوم الجمعة، مع الحديث كذلك عن رحيل اللاعبين الأجانب عن السعودية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 17 إبريل 2020 ...

الكشف عن حقيقة رغبة كورينثيانز في التعاقد مع جوليانو.. ومحاولة ساوباولو الفاشلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، حقيقة رغبة كورينثيانز البرازيلي في ضم جوليانو دي باولا لاعب من النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. التفاصيل هنا

ناقد رياضي: سطوة؟ ما فعله الهلال في النصر لم يفعله أي فريق آخر

أثار الناقد الرياضي لقناة "24 الرياضية" ناصر الجديع، غضب جمهور النصر السعودي بعدما تحدث عن تاريخ إطاحة الهلال للعالمي من عديد المباريات. التفاصيل هنا

بعد اعتذار المولد .. النصر: هذه هي أخلاقياته

علق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على الاعتذار الذي تقدم به فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة، إلى جمهور العالمي، مشيدًا بالروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعب. التفاصيل هنا

طلب غريب من إدارة النصر للبرازيلي مايكون بيريرا

حسمت إدارة النصر السعودي رغبتها في التعاقد مع اللاعب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا الذي يلعب مع الفريق مُعارًا من نادي جلطة سراي التركي. التفاصيل هنا

وليد عبدالله : بدايتي لم تكن حارس مرمى وزوجتي سبب الانتقال إلى النصر

كشف وليد عبدالله حارس مرمى نادي النصر الحالي عن العديد من الكواليس الخاصة به خلال مشواره الكروي من البداية حتى التواجد رفقة نادي النصر. التفاصيل هنا

مايكون يُغادر إلى البرازيل

غادر مايكون بيريرا مدافع النصر السعودية إلى بلاده البرازيل اليوم الجمعة، وذلك بعد أن فتحت الإدارة باب السفر للمحترفين الأجانب في ظل توقف النشاط الكروي في السعودية بسبب فيروس كورونا.