الكشف عن حقيقة رغبة كورينثيانز في التعاقد مع جوليانو.. ومحاولة ساوبولو الفاشلة

جوليانو من أبرز المحترفين في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، حقيقة رغبة كورينثيانز البرازيلي في ضم جوليانو دي باولا لاعب من النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيروس كورونا أجبر أكثر من اتحاد كرة قدم حول العالم على تخفيض رواتب اللاعبين بسبب عدم وضوح رؤية استكمال الموسم من عدمه.

ووفقًا لما نشره موقع "ESPORTE"، اليوم الخميس، أن نادي كورينثيانز نفى وجود أي رغبة أو مفاوضات جوليان دي باولا لاعب النصر.

المزيد من الفرق

وأضاف الموقع أن احتمالية المفاوضات مع جوليانو مستبعد تمامًا في الوقت الحالي، خاصًة مع تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا - الاتحاد الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع بيتزي لقيادة الأبيض

وأشارت التقارير أن ساوباولو البرازيلي أيضًا حاول ضم جوليانو خلال يناير الماضي ولكن الشرط الجزائي الذي وصل إلى 10 ملايين يورو حال دون إتمام الصفقة.

ويرتبط جوليانو بعقد مع النصر حتى يونيو 2021، حيث يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة العالمي، حيث يسعى مسؤولو النادي للحفاظ عليه خلال السنوات المقبلة.