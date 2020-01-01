بعد اعتذار المولد .. النصر: هذه هي أخلاقياته

مهاجم الاتحاد يعتذر بعد مرور عام من الواقعة

علق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على الاعتذار الذي تقدم به فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة، إلى جمهور العالمي، مشيدًا بالروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعب.

العالمي استضاف العميد في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي، ونجح الفهد الأسمر في خطف الفوز للنمور بإحرازه الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ليفوز فريقه بنتيجة 3-2.

بعد تسجيل المولد لهدفه، اتجه إلى مدرجات جمهور الفريق العاصمي، للاحتفال أمامهم، مما اعتبره الكثيرون محاولات لاستفزاز الجماهير.

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ورغم مرور عام كامل على الواقعة إلا أن المولد حرص أمس الأربعاء، على التوجه لجمهور العالمي بالاعتذار. (طالع التفاصيل)

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاعتذار الذي قدمه النجم الدولي فهد المولد هداف منتخبنا ونادي الاتحاد لجمهور النصر بعد الاحتفال الذي قام به أمام مدرج الشمس في مباراة العام الماضي، اعتذار مقبول ويعزز للمنافسة الشريفة وإشاعة الروح الرياضية، ويعكس أخلاقيات الكابتن فهد الذي نتمنى له التوفيق مع الاتحاد والمنتخب".

الاعتذار الذي قدمه النجم الدولي #فهد_المولد هداف منتخبنا و نادي الاتحاد لجمهور #النصر بعد الاحتفال الذي قام به أمام مدرج الشمس في مباراة العام الماضي

اعتذار مقبول و يعزز للمنافسة الشريفة و إشاعة الروح الرياضية و يعكس أخلاقيات الكابتن فهد الذي نتمني له التوفيق مع الاتحاد و المنتخب pic.twitter.com/NlfYV6yxnv — سعود الصرامي (@L9arami) April 16, 2020

يذكر أن المولد غائب عن الملاعب منذ عام بقرار من لجنة المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت منه في إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهي فترة إيقافه في مايو المقبل.