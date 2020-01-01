أخبار النصر اليوم | رسالة المريسل ومفاوضات فنربخشه مع فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 13 يونيو 2020 ...

فنربخشه يُفاوض فيتوريا مجددًا

أفادت تقارير صحفية تركية أن فنربخشه لم يفقد الأمل بعد في التوقيع مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا خاصة في ظل عدم تجديد عقده رسميًا مع النصر السعودي حتى الآن، وأضافت تلك التقارير أن مسؤولي النادي التركي قدموًا عرضًا يتضمن منح فيتوريا 2.5 مليون يورو سنويًا.

عبد العزيز المريسل يُوجه رسالة لإدارة النصر

وجه عبد العزيز المريسل الإعلامي النصراوي رسالة لإدارة النادي بقيادة صفوان السويكت شكرهم خلالها على ما يُقدمونه للنادي وفريق كرة القدم، مشيرًا إلى أن الجمهور سيشعر قريبًا بعملهم الكبير.

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