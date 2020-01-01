اتحاد الكرة السعودي يستقر على الطريقة التي سيُعيد بها المحترفين الأجانب

بداية التخطيط من الاتحاد من تسليم البروتوكول الصحي الرياضي الخاص بعودة تدريبات الأندية والمباريات إلى وزارة الصحة لاعتماده.

يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بكل قوة حاليًا من أجل التجهيز لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الموافقة على عودة النشاط الرياضي في السعودية.

بداية التخطيط من الاتحاد من تسليم البروتوكول الصحي الرياضي الخاص بعودة تدريبات الأندية والمباريات إلى وزارة الصحة لاعتماده.

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وتأتي هذه الخطوة الهامة قبل عودة التدريبات، ووضع خطة طوارئ لجلب اللاعبين والمدربين الأجانب من بلدانهم إلى السعودية في حال عدم فتح الطيران الدولي.

صحيفة "الاقتصادية" قالت أن خطة الاتحاد السعودي، تعتمد على تحديد نقاط تجمع في بعض القارات حيث يصل إليها اللاعبون والمدربون على أن تنتظرهم طائرة لتنقلهم جميعًا إلى السعودية.

وأكدت الصحيفة أن اليونان ستكون نقطة التجمع في أوروبا بينما ستكون تونس نقطة التجمع في إفريقيا، ولم يتم الاستقرار على نقطة التجمع في أمريكا الجنوبية حتى الآن.

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من ناحية الأندية، بدأت البعض منهم في التخطيط لعودة الأجانب من خلال طائرات خاصة، ولا سيما أنها قامت في السابق بتوقيع اللاعبين والمدربين على تعهدات بالعودة إلى السعودية في حال استئناف التدريبات.

يُذكر أن اتحاد القدم السعودي أعلن أن الرابع من أغسطس المقبل سيكون موعدًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تبدأ تدريبات الأندية يوم 21 يونيو الجاري.