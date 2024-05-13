"المفاجآت لا تزال مستمرة" .. الاتحاد يؤجل شكوى مالكوم وينتظر نهائي الهلال

لاعب الهلال وجه إشارات غير أخلاقية لجماهير الاتحاد..

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لا يزال ملف شكوى نادي الاتحاد ضد البرازيلي مالكوم، لاعب فريق الكرة بنادي الهلال، يشهد الكثير من الكواليس المثيرة، بعد اختلاف الأنباء حول ثبوت تقديم الشكوى أو انتظار تقديمها حتى هذه اللحظة.

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وتداول نشطاء مقطعًا للاعب البرازيلي مالكوم، وهو يوجه إشارة غير رياضية إلى جماهير الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليعبر الزعيم إلى المباراة النهائية، ويستعد لملاقاة النصر.

وأفاد الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، بأن إدارة الاتحاد لا تزال في مرحلة الاستعداد لتقديم الشكوى الرسمية للجنة الانضباط ضد اللاعب مالكوم، مفيدًا بأن الإدارة جهزت ملفًا كاملًا لشكوى البرازيلي بعد تصرفه تجاه جماهير العميد، وسيتم تقديمها خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

وأوضح الحميدي أن هناك رغبة في تقديم الشكوى قبل مباراة الهلال في نهائي كأس الملك، مبينًا أن السبب وراء التأخير في رفعها للجنة الانضباط، هو انتظار الإدارة تفاصيل مسببات عقوبة جماهير الاتحاد، إثر قرار لجنة الانضباط في 5 مايو الجاري، بإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بداعي قيام الجمهور برمي عدد (20) علبة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحدًا، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأضاف "إدارة الاتحاد تواصلت مع الإدارة القانونية، لطلب معرفة مسببات عقوبة الجماهير، حيث ترغب الإدارة في ربط مسببات العقوبة بتصرف البرازيلي مالكوم، وإلى اليوم لم تصل الإدارة هذه المسببات، ما ساهم في تأخير رفع الشكوى".

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وتفيد لائحة اتحاد الكرة، بأنه يحق لنادي الاتحاد تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب، خلال 30 يومًا من تاريخ الواقعة، علمًا بأن مباراة الاتحاد والهلال، أقيمت في 30 أبريل الماضي، فيما يتم إسقاط المخالفة بعد هذا التاريخ للتقادم، حال عدم تقديم الشكوى.

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