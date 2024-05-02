"وجه إشارات غير أخلاقية".. الاتحاد يهدد مالكوم بمصير رونالدو ومفاجأة قانونية تسعد الهلال!

أعلن الإعلامي وليد الفراج، عن تقدم إدارة نادي الاتحاد، بخطاب رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرازيلي مالكوم فيليب، لاعب الهلال.

وتداول نشطاء لقطات للبرازيلي مالكوم، وهو يوجه إشارة غير أخلاقية لجماهير الاتحاد، عقب تسجيل سعود عبد الحميد لهدف الهلال الثاني، خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (2-1)، ليقابل النصر في نهائي البطولة.

وأوضح الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "نادي الاتحاد يطالب بإيقاف مالكوم، اللاعب قام بإشارات غير أخلاقية تجاه مدرج الاتحاد، وفي حالة اتخاذ لجنة الانضباط، فإن القرار سيشهد إيقاف اللاعب في أولى مباراة قادمة، ولن يؤجل الإيقاف إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

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وأضاف "إذا صدر قرار الإيقاف خلال 24 ساعة، فإن مالكوم سيغيب عن مباراة الهلال المقبلة أمام التعاون في دوري روشن السعودي، وإذا جاء الإيقاف بعد لقاء التعاون، فإن القرار سيطبق في مباراة الأهلي في 6 مايو".

وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني يعقوب المطير، أنه إذا ثبت على لاعب الهلال، أن اللقطة صحيحة وغير مفبركة، فإنه سيتم إيقاف مالكوم مباراة واحدة، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال، مؤكدًا أن لجنة الانضباط والأخلاق، تتخذ إجراءاتها الرسمية، إما بناءً على لقطة من الناقل الرسمي، أو تقرير مسؤول المباراة، أو إذا كانت هناك شكوى أو احتجاج لدى أحد الأطراف المعنية.

واستشهد المطير بواقعة كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، وقيامه بتوجيه إشارات غير أخلاقية لجمهور الشباب، ليتقدم الأخير بشكوى رسمية، لتقوم لجنة الانضباط بطلب الإفادة، قبل أن يتم إيقاف رونالدو مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي، و20 ألف ريال لنادي الشباب رسوم تقديم الشكوى.