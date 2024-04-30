فيديو | نجم الهلال يطرد جماهير الاتحاد من الجوهرة .. ومالكوم يتقمص دور كريستيانو رونالدو بـ"حركة غير أخلاقية"!

لقطات تثير الجدل في الشارع السعودي..

شهد كلاسيكو المملكة الكبير بين الاتحاد والهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مجموعة من اللقطات المثيرة للجدل.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعد تخطي عقبة الاتحاد في المربع الذهبي، بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الثلاثاء؛ حيث ينتظر الفائز من مباراة النصر والخليج.

النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الهلالي، الذي كان يتواجد في مدرجات "الجوهرة المشعة"، بعد طرده في الدقيقة 41 من عمر الكلاسيكو، قام بتصرف مثير مع الجماهير الاتحادية، عقب إطلاق صافرة النهاية.

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مقطع فيديو أظهر سافيتش، وهو يقول لجماهير الاتحاد "برا"؛ في إِشارة إلى طردهم من ملعب الجوهرة، بعد توديع فريقهم، لحلم التتويج بأغلى البطولات.

أما النجم البرازيلي مالكوم، جناح نادي الهلال، يبدو أنه تقمص دور الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بحركاته المشينة وغير الأخلاقية، ضد جماهير الفرق المنافسة.

مالكوم ظهر في مقطع فيديو، وهو يوجه إشارة بيده يُمكن تفسيرها بـ"غير الأخلاقية"، ضد جماهير العميد الاتحادي، خلال احتفاله بهدف زميله سعود عبدالحميد "القاتل".

الجماهير الرياضية السعودية دشنت وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت اسم "حركة غير أخلاقية من مالكوم"، مطالبين فيه بإيقاف النجم البرازيلي؛ على غرار ما حدث مع رونالدو، عقب تصرفاته في ديربي النصر والشباب.

وقتها.. قام رونالدو بتوجيه إشارات إلى الجماهير الشبابية، تم تفسيرها على أنها "غير أخلاقية"؛ ليتم إيقافه مباراة واحدة، من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.