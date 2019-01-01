المدير الرياضي ليوفنتوس يؤكد اقتراب هيجواين من تجديد عقده

يشرح أزمة الأرجنتيني منذ وصوله إلى اليوفي..

كشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن اقتراب جونزالو هيجواين من تجديد تعاقده رفقة البيانكونيري، في الوقت الذي اعتبره فيه واحدًا من أفضل ثلاثة مهاجمين صريحين في العالم.

وكان هيجواين قد عاد لتوه من الإعارة إلى تشيلسي في النصف الثاني من الموسم الماضي والتي سبقها إعارة إلى ميلان في الدور الأول، غير أن الدولي الأرجنتيني لم يقدم أداءً مقنعًا في كلا الفريقين.

في الوقت نفسه، فإن هيجواين قد رفض الرحيل عن يوفنتوس وفضّل الاستمرار داخل السيدة العجوز حتى في ظل وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وغيرهما، وجزء من ذلك يرجع لوجود مدربه المفضل ماوريسيو ساري.

باراتيتشي تحدث لشبكة سكاي إيطاليا عن الأمر وقال "إنه يلعب بشكل جيد هذا الموسم، وفي نظري كان دائمًا واحدًا من أفضل ثلاث مهاجمين على مستوى العالم. إنه يفعل ما نرجوه ونتوقعه منه، إلى جانب شخصيته الجميلة كشخص، وكونه لاعب رائع، نحن سعداء به.".

كما أضاف "على مدار الصيف كما سبق وأن قلت، كانت لدينا فرصًا كثيرة في السوق، ولكن جونزالو كانت نيته المطلقة هي البقاء هنا. تحدثنا معه كثيرًا، لأنه وقبل إعارته إلى ميلان لم يكن مقتنعًا كثيرًا بالبقاء في يوفنتوس ولذلك أرسلناه في إعارة مرتين.".

صاحب الـ 31 عامًا شارك هذا الموسم مع يوفنتوس في 13 مباراة ما بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وقد سجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين، ولعل الهدف الأهم له كان هدف الانتصار على الإنتر في الثواني الأخيرة في السان سيرو.

المدير الرياضي لليوفي أتم حديثه بقوله "هذه المرة كان مقتنعًا للغاية بالبقاء في يوفنتوس. لم نقم بتمديد تعاقده بعد، ولكن هذه الخطوة قريبة جدًا.".

يذكر أن يوفنتوس يستضيف ميلان ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإيطالي هذا المساء على يوفنتوس آرينا، ويسعى للاستمرار على صدارة ترتيب الكالتشيو بحصده للنقطة 32 وبفارق نقطة عن الوصيف إنتر.