بيولي يُثني على مشجعين ميلان ويعدهم بالقتال أمام يوفنتوس

بيولي يتحدث عن قمة اليوفي والميلان..

اعتبر ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، أن جمهور الروسونيري هو العنصر الميلاني الذي يبذل أقصى جهوده في الفترة الحالية، مطالبًا إياهم بعدم التوقف عن الدعم مهما ساءت الأمور.

ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس مساء السبت في قمة الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي، ولكن كتيبة بيولي لا تعيش أفضل فتراتها لا سيما وبعد الهزيمة الأسبوع الماضي من لاتسيو بهدفين لهدف في السان سيرو.

رغم ذلك، إلا أن بيولي أكد على ثقته في لاعبيه وفي جمهوره، حيث قال "أطلب من المشجعين أن يواصلوا دعمهم لنا حتى في أصعب الأوقات. إذا كان هناك عنصر واحد في ميلان يبذل أقصى جهده حاليًا، فسيكون الجمهور.".

الميلان يحتل المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة فقط، ويبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بـ 8 نقاط كاملة، لكن لا يزال بيولي يثق أن هذه الفترة الصعبة ستمر، ولا يشعر بالقلق حيال مباراة اليوفي.

"أثق في لاعبيني، هم يعرفون الوضع الحالي لنا ويتفهمونه ويؤمنون بالعمل الذي نقوم به حاليًا. تبدأ جميع المباريات بنتيجة 0/0، صحيح أننا نواجه أقوى فريق في إيطاليا وأحد أقوى الفرق في أوروبا، ولكن يجب أن نواجه التحديات والفرص برؤوس مرفوعة."

كما تابع "ليس لدينا الكثير من النقاط، ولكن الشعور بأزمتنا سيدفعنا إلى التركيز بصورة أكبر على التفاصيل. لم نتغلب على أي أحد، ولكننا سمحنا لأنفسنا أن يُداهمنا الخصوم في بعض الوقت ويجب أن نتعلم من هذه التجارب.".

"مع مزيد من الدقة وأخطاء أقل ستتحسن النتائج، من الصعب التحدث حول نقطة تحول، ولكن الواقع أننا متأخرون ونحتاج للمضي قدمًا. النتيجة الإيجابية في تورينو ستعني الكثير، يجب أن نكون دومًا على الاستعداد للقتال."

ثم تطرق مدرب الإنتر الأسبق للحديث حول لاعبيه، وخص بالذكر نجمه بيونتيك ، فقال "أفضل أداء له عندما يكون قريبًا من المرمى وداخل منطقة الجزاء، لذلك نحن نعمل على هذا الأمر.".

أما عن كريستيانو رونالدو، فعبّر بيولي عن خوفه من الدولي البرتغالي، حيث قال "يجب ألا نمنح رونالدو المساحات، وأن نضيق الخناق عليه قدر الإمكان، إنه واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، ولديه وسائل متعددة لإحداث الضرر لنا.".

الجدير بالذكر أن بيولي لم يحقق سوى انتصار وحيد منذ أن تولى دفة الميلان، حيث فاز على سبال بهدف نظيف في مقابل تعادل مع ليتشي وهزيمتين من روما ولاتسيو.