رسمياً .. هيجواين يحصل على جائزة لاعب الشهر في يوفنتوس

بتصويت الجماهير الأرجنتيني أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر

حصل الأرجنتيني، جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي على جائزة شهر أكتوبر مع فريقه.

وساهم هيجواين في انتصارات يوفنتوس خلال الشهر الماضي، وتصدر الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

ونجح اللاعب صاحب الـ 31 عاماً، في خطف هدف الفوز خلال مباراة إنتر ليتصدر فريقه الدوري على حساب النيراتزوري.

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وتمكن الأرجنتيني من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف، في 13 مباراة بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن هيجواين سيقود هجوم السيدة العجوز، أمام ميلان في قمة الجولة الـ 12 من الدوري.