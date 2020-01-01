الكشف عن موعد عودة الصليهم وآخر تطورات إصابته

تعرف على موعد عودة الصليهم بعد إصابته.

يعاني عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق نادي النصر، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية، حيث يحاول الجهاز الطبي تجهيزه للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

الصليهم تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تحامل اللاعب على إصابته، مما تسبب في مضاعفات له.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الصليهم سيبدأ برنامجه التأهيلي الأسبوع القادم على أرضية الملعب، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإسباني هوجو كاماريرو، المعد البدني للنصر.

كما أكدت الصحيفة على أن برنامج الصليهم سيستمر لمدة لن تقل عن 7 أيام قادمة، قبل إجرائه اختبارات بدنية وطبية، تحدد موعد عودته النهائية إلى التدريبات الجماعية مع فريقه.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي المقبل في الكلاسيكو مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر يعاني على مستوى النتائج خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة.