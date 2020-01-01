الانضباط توقع عقوبة على النصر قبل كلاسيكو الأهلي

تغريم النصر قبل مواجهة الأهلي في الكلاسيكو.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي، عن توقيع عقوبة مالية على نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، على خلفية ما حدث في مباراة أبها الأخيرة.

النصر خسر من أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ووفقًا لما أعلنته لجنة الانضباط، فتم إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبي العالمي في النزول إلى أرض الملعب خلال الشوط الثاني من مباراتهم أمام أبها، في قرار غير قابل للاستئناف.

وشهدت مباراة النصر وأبها بالجولة السادسة، تأخر لاعبي نادي النصر في الخروج إلى أرضية الملعب، مما تسبب في تأخر انطلاقة الشوط الثاني من المباراة.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الأهلي في الكلاسيكو مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني فريق نادي النصر في ترتيب فرق الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة.