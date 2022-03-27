"وقعوا مع أبو جبل وقدموا عرضًا للشناوي .. إدارة النصر تتخبط!"

يبدو أن رغبة النصر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر جادة وقوية، إذ كشفت مصادر صحفية عن مفاوضات جادة بين الطرفين ومحاولات سعودية للضغط على اللاعب وإغرائه بالمال للانضمام للدوري السعودي.

الحديث عن ملف النصر والشناوي انتقل من مجرد الحديث عن رغبة ومفاوضات إلى الكشف عن الأرقام المقدمة والمطلوبة من الطرفين، مما يؤكد أن الأمور بدأت تأخذ مسارًا جديًا رغم تأكيد اللاعب مؤخرًا رغبته البقاء في مصر والاعتزال بالقميص الأحمر ونفي مسؤولي الأهلي مرارًا وتكرارًا إمكانية التفريط به الصيف القادم.

ما هو عرض النصر "المرفوض" للشناوي وما هي طلباته؟

سعد السبيعي، الصحفي في جريدة اليوم السعودية ومراسل برنامج "ملعب SBC"، كان قد أكد في فبراير الماضي أن المفاوضات بين النصر والشناوي توقفت لعدم رضا اللاعب على العرض السعودي من الناحية المالية.

وكشف السبيعي في تغريدة جديدة اليوم الأرقام الخاصة بالمفاوضات، موضحًا أن النصر قدم عرضًا لم يتجاوز الـ3 ملايين دولار سنويًا للاعب، مشيرًا إلى أن الشناوي رفض العرض النصراوي وطلب الحصول على 5 ملايين دولار سنويًا، فيما كان طلب الأهلي 3 ملايين دولار، وتوقع الصحفي عودة المفاوضات في الفترة القادمة.

بما ان الحديث يتجدد عن محاولات النصر لكسب خدمات الشناوي ،، النصر قدم عرض لم يتجاوز ٣ مليون دولار بالسنة للاعب .. اللاعب طالب بعرض يتجاوز ٥ مليون دولار وناديه طلب ٣ مليون دولار ايضا ،، توقعي الشخصي و الله العالم ان المفاوضات بتعود بينهم https://t.co/TPFSp9mCCB — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) March 27, 2022

عدة مصادر صحفية مصرية نقلت عن الإعلامي مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تأكيده أن النصر عاد لمحاولة إغراء وإقناع الشناوي بخلع القميص الأحمر وارتداء الأصفر، منوهًا خلال حديثه في قناة الشمس أن النادي قدم للاعب عقدًا يمتد لـ3 سنوات يتضمن راتبًا سنويًا قدره 50 مليون جنيه مصري.

الصرامي: ما يحدث من النصر تخبط!

سعود الصرامي، الناقد الرياضي والمتحدث السابق باسم النصر، أكد مفاوضات النصر مع الشناوي وتقديمه عرض رسمي للاعب، لكن مع الإشارة لتوقيع الإدارة النصراوية لعقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

المصادر الصحفية كانت قد أكدت توقيع النصر لعقد رسمي مع "جاباسكي" حارس مرمى الزمالك بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه وعدم تجديده، ونتيجة لتألقه اللافت مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إذ لعب المباريات الأخيرة من البطولة بعد إصابة الشناوي في مواجهة ربع النهائي.

وقد أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك بالفعل عدم تجديد عقد اللاعب مما فتح له باب الرحيل، وعزز تلك الأخبار اتفاق اللاعب مع وكيل لاعبين سعودي لتسويقه خارج مصر.

الصرامي وصف ما يحدث من النصر، بالتوقيع مع أبو جبل وتقديم عرض للشناوي، بأنه عنوان صارخ لمفهوم التخبط، في إشارة واضحة لعدم رضاه عن ذلك وانتقاده نهج الإدارة النصراوية بقيادة مسلي آل معمر.

#هات_إذنك

وقعوا رسمياً مع أبوجبل ،،؟

ثم قدموا عرضاً رسمياً للشناوي ،؟

عنوان " صارخ " لمفهوم " التخبيص" — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 27, 2022

يُشار إلى أن جاباسكي هو الاسم الذي عُرف به أبو جبل في الصحافة العالمية لوجوده على قميصه مع المنتخب المصري، وهنا تجدون قصة الاسم كاملة.

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