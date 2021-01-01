الكشف عن طبيعة إصابة إدريس فتوحي مع الأهلي

تعرف على طبيعة إصابة إدريس فتوحي

كشفت تقارير صحفية، عن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق النادي الأهلي أمس الخميس، لتحديد طبيعة إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

فتوحي تعرض لإصابة قوية للغاية، خلال مباراة الأهلي أمام التعاون، في مباراة الجولة 11، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، تسببت في خروجه بالدقائق الأولى.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها فتوحي، أكدت وجود تمزق من الدرجة الثانية، ما سيجعله يغيب عن الملاعب مدة طويلة.

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وأضافت الصحيفة، أن إدريس فتوحي سيحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع، من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب، وهو التشخيص المبدئي الذي أكده طبيب الأهلي خالد محمود بعد تعرضه للإصابة.

وأجرى فتوحي الأشعة، بعدما فك الجبيرة بيومين، وذلك وفقًا لتعليمات طبيب الأهلي، الذي أكد على عدم حاجة فتوحي لها.

ومن المقرر أن يجري إدريس فتوحي جلسات علاجية وتأهيلية داخل عيادة النادي الأهلي الطبية خلال الفترة القادمة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة خالد محمود.

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إدريس فتوحي تعرض لإصابة بتمزق في أربطة مفصل القدم، غادر على إثره أرضية الملعب بعد دقائق من مباراة التعاون، التي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.