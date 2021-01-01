رسميًا .. إعلان الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية وصدمة للنصر والاتحاد

صدمة كبيرة للنصر والاتحاد بسبب شهادة الكفاءة المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين منذ قليل، أن هناك 5 أندية بينهم ثنائي من الكبار لم ينجحوا في الحصول على الشهادة.

شهادة الكفاءة المالية هي التي تعطي للنادي الحق في التعاقدات الشتوية في الوقت الحالي، حيث تم منع 5 أندية من التسجيل في الوقت الحالي.

وانطلق منذ قليل الاجتماع الذي تم الكشف فيه عن الأندية التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية وهم الهلال والشباب والأهلي وضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد.

المزيد من الفرق

بينما حرم كلًا من النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن من التعاقدات في الفترة الشتوية بسبب عدم حصولهم على شهادة الكفاءة المالية.

وسيعمل الفرق التي حرمت من سوق الانتقالات الشتوي، الحفاظ على قوام الفريق حتى تسوية أمورهم المالية حتى نهاية الموسم الجاري.

ديون كثيرة على الأندية الـ5 أطاحت بآملهم في تدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.