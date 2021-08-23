الكشف عن تفاصيل تخفيض رواتب قادة برشلونة الجديدة!

ألبا وافق على كافة التفاصيل وبوسكيتس في الطريق لاتفاق مماثل، ومصير مختلف تمامًا لسيرجي روبيرتو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل العقود الجديدة الخاصة بقادة برشلونة والتي سيتم تخفيض الرواتب فيها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الاتفاق مع كافة القادة كاد أن يتم حسمه بشكل نهائي بالفعل.

ما هي الاتفاقات التي تمت حتى الآن؟

نجح برشلونة في الاتفاق مع جيرارد بيكيه على تخفيض عقده بنسبة كبيرة، وهو ما ساعد الفريق على تسجيل الثنائي ممفيس ديباي وإريك جارسيا قبل اللقاء الافتتاحي بالدوري الإسباني ضد ريال سوسييداد.

في الوقت نفسه اقترب الفريق للغاية من تخفيض راتب جوردي ألبا، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل، ولا يبقى سوى بعض الأعمال الورقية.

ما هو مصير الثنائي سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فسيرجيو بوسكيتس سيخفض راتبه بنفس تفاصيل عقد جوردي ألبا الحالي.

سيتم تخفيض جزء من الراتب وتأجيل دفع جزء آخر لعدة أشهر، وهناك آمال مرتفعة لإنهاء كافة التفاصيل هذا الأسبوع.

أما فيما يتعلق بعقد سيرجي روبيرتو فوضعه مختلف تمامًا، حيث سيتم توقيع عقدًا جديدًا تمامًا ولن يتم تخفيض العقد الحالي.

عقد روبيرتو الجديد سيكون مثل عقود ممفيس ديباي وإريك جارسيا وسيرخيو أجويرو، براتب أقل بشكل واضح مع وجود متغيرات تسمح بزيادته حسب أداء اللاعب.

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