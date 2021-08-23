باريس سان جيرمان يستعد لخطف موهبة شابة من ريال مدريد

موهبة جديدة سيخطفها باريس سان جيرمان من ريال مدريد

لم تنته صفقات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي.

نادي العاصمة الفرنسية يبدو قريبًا جدًا من صفقة جديدة كانت هدفًا لريال مدريد منذ فترة.

من صفقة باريس سان جيرمان المنتظرة؟

يقترب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع إداوردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي.

اللاعب الفرنسي الشاب، 18 سنة، ينتهي تعاقده مع ناديه الصيف المقبل، ولم يجدد تعاقده ما يعني أن رين مضطر للموافقة على خروجه كي لا يرحل مجانًا.

وكان نادي رين يستهدف الحصول قبل جائحة كورونا على 100 مليون يورو للتخلي عن إدواردو، لكن نهاية عقد اللاعب القريبة ربما ستجعل القيمة المستهدفة تقل إلى النصف.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن الساعات القليلة الماضية شهدت تقاربًا بين باريس سان جيرمان ورين لإتمام الصفقة التي ستكون السادسة لباريس هذا الصيف بعد التعاقد مع سيرخيو راموس وأشرف حكيمي وفينالدوم ودوناروما وليونيل ميسي.

ويعزز موقف باريس في صفقة ضم كامافينجا رغبة اللاعب نفسه في البقاء داخل فرنسا.

ما دخل ريال مدريد بالصفقة؟

لو تم انتقال كامافينجا إلى باريس سان جيرمان فسيكون النادي الباريسي قد خطف النجم الصاعد من ريال مدريد الإسباني.

اسم ريال مدريد كان على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع كامافينجا منذ فترة طويلة، خاصة وقت وجود زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.

وكان إدواردو نفسه قد عبر في وقت سابق عن سعادته بارتباط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى بينها ريال مدريد.

وتبدو العلاقة بين ريال مدريد وباريس متوترة قليلًا لرغبة ريال مدريد في ضم لاعب النادي الفرنسي، كيليان مبابي، وسط محاولات ناديه إقناعه بالبقاء وتمديد عقده.

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