شقيقة رونالدو تهاجم التحكيم: السرقة بدأت!

شقيقة رونالدو تتهكم على حكم الفيديو

انتقدت شقيقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بشدة تقنية الفيديو على خلفية إلغاء هدفه أمام أودينيزي في الدقائق الأخيرة.

وتعادل الفريق الإيطالي يوفنتوس أمام مضيفه أودينيزي، بهدفين لمثلها، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل حيث أُلغي الهدف الثالث ليوفنتوس بأقدام رونالدو في اللحظات الأخيرة، من قبل تقنية الفيديو، بداعي تقدم رونالدو بجزء صغير من كتفه على مدافع أودينيزي.

ماذا قالت شقيقة رونالدو؟

علقت شقيقة كريستيانو رونالدو عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وقالت "لو كان لديك كتفي، لكنت هربت من التسلل، تحتاج إلى استبدال الكتف الكبير بآخر متوسط".

وأضافت شقيقة النجم البرتغالي: "السرقة بدأت".

ما هو وضع كريستيانو داخل يوفنتوس الآن؟

رونالدو بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني، وقد أوضح ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، قراره بترك رونالدو على مقاعد البدلاء، مشيرًا إنها كانت رغبته، بينما ادعى نائب الرئيس بافيل نيدفيد أن المدرب والمهاجم قررا الأمر معًا.

لايزال مستقبل النجم البرتغالي مبهم داخل يوفنتوس فحسب ما نشرته "Sky Sport Italia" فإن رونالدو يأمل في مغادرة يوفنتوس هذا الصيف، لذلك طلب بدء المباراة ضد أودينيزي على مقاعد البدلاء.

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