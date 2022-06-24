الكشف عن أسباب غياب ريال مدريد عن البرنابيو في بداية الليجا

ريال مدريد يبتعد عن سحر البرنابيو!

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس، الجدول الزمني لموسم الدوري القادم 2022-2023، وينطلق الموسم الجديد من الليجا يوم 14 أغسطس القادم.

ريال مدريد يبدأ مشواره في الحفاظ على لقبه خارج القواعد أمام ألميريا الصاعد حديثًا للدوري الإسباني الدرجة الأولى.

بطل الدوري الإسباني سيلعب مباراته الأولى في سانتياجو برنابيو يوم الرابع من شهر سبتمبر ضد ريال بيتيس بالجولة الرابعة من المسابقة، حيث سيلعب الفريق أول 3 جولات بالدوري خارج أرضه ضد كل من ضد ألميريا وسيلتافيجو وإسبانيول.

السر وراء الابتعاد عن البرنابيو

ويأتي السبب لابتعاد ريال مدريد عن ملعبه في أول ثلاث جولات من الدوري الإسباني، بسبب إجراء إصلاحات في الملعب، حيث طلب النادي لعب أول 3 جولات خارج الديار من أجل إنهاء تجهيز البرنابيو.

يذكر أن ريال مدريد خلال الموسم الماضي، لم يخسر الإ مباراة واحدة على ملعبه جاءت أمام الغريم التقليدي برشلونة في لقاء انتهي برباعية دون مقابل لصالح الضيوف.

ولعب رجال أنشيلوتي 19 مباراة على سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، فازوا في 13 مباراة، وتعادلوا في 5 وخسروا مباراة وحيدة، وسجل الفريق 44 هدفًا واستقبل 13 هدف فقط.

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