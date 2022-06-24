تفاحة باريس الفاسدة تبعد زيدان عن تدريب الفريق

نيمار غير مرغوب فيه!

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أحد أسباب عدم قبول زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، تولى مهمة القيادة الفنية في باريس سان جيرمان.

زين الدين زيدان أجرى حوار طويل مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية بمناسبة عيد ميلاده الخمسين وأكد إنه لم يغلق الباب أمام تدريب باريس سان جيرمان.

حيث صرح زيدان قائلًا: "مدرب باريس سان جيرمان ذات يوم؟ لا تستصعب شئ أبداً، كلاعب كان لدي خيار الذهاب إلى العديد من الأندية للجميع تقريبا، بصفتي مديرًا فنيًا، لا يمكنني الذهاب إلى خمسين ناديًا هناك احتمالان أو ثلاثة احتمالات هذا هو الواقع إذا عدت للعمل، فسيكون هذا من أجل أن أفوز أقول هذا بكل تواضع، لهذا لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان، وهناك أيضا أسباب أخرى".

على الرغم من أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان نفى بشكل قاطع أي اتصال مع زيدان قبل أيام، خلال حواره الصحفي مع جريدة "ماركا" الإسبانية، الإ إن العديد من المصادر الصحفية خرجت لتكذب أحاديث رئيس حديقة الأمراء.

نيمار ضد الجميع

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقاريره أن المدرب الفرنسي اشترط رحيل نيمار عن النادي الباريسي، من أجل الموافقة على تولى زمام الأمور في البارك دي برانس.

اللاعب البرازيلي لديه عقد حتى عام 2025، مع خيار اللاعب نفسه للتمديد حتى 2027 بداية من يوم 1 يوليو، القادم ما يعنى 5 سنوات قادمة مع النادي الفرنسي.

لكن ناصر الخليفي، أوضح ذلك أيضًا في حوار سابق مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عندما سئل عن نيمار قائلًا: "نريد لاعبين يحبون النادي ويحبون القتال ويحبون الفوز".

كل هذا يفسر سبب تسريع باريس سان جيرمان في البحث عن طريقة لرحيل نيمار، حيث أوردت العديد من التقارير في الأيام الماضية ارتباط اسم نيمار بأكثر من نادي حيث برز أسم يوفنتوس وبرشلونة كوجهات مستقبلية للاعب، وفي الساعات القليلة الماضية برز أسم تشيلسي كأحد الأندية التى نرى نيمار يلعب بقميصها.

مفاوضات باريس مع زيدان

وحسب التقرير الإسباني كان هناك اتفاق بين زيدان وباريس سان جيرمان، في البداية بعقد مدته ثلاث سنوات وراتب صافي 25 مليون يورو في الموسم وحرية الاتفاق للرحيل في حالة تدريب منتخب فرنسا، وهي رغبة كبيرة للمدرب الفرنسي، وتم رفع العرض إلى 33 مليون يورو صافيًا لكل موسم، لكن المفاوضات لم تكتمل ليتجه باريس إلى التواصل مع كريستوف جالتييه مدرب نيس.

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