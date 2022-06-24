تمديد اطلاق سراح موهبة مانشستر يونايتد!

لا يزال ميسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد، قيد الإفراج عنه بكفالة بسبب مزاعم الاغتصاب والاعتداء مع إصدار الشرطة بيانًا جديدًا.

الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تم إيقافه من قبل ناديه، قيد التحقيق من قبل الشرطة، وتم تمديد كفالة مهاجم مانشستر يونايتد بشأن ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء.

وأعلن في أبريل الماضي أنه طُلب تمديد كفالة الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

لا يزال جرينوود يخضع لتحقيق الشرطة بعد اعتقاله في 30 يناير، مع مزاعم الاعتداء الجنسي والتهديدات بالقتل الموجهة ضده.

بيان الشرطة بشأن ميسون جرينوود

بيان شرطة مدينة مانشستر: "بعد جلسة استماع أمس (الخميس 23 يونيو 2022)، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 20 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل يوم الأحد 30 يناير 2022".

وأضاف البيان: "نظرًا لأن نتائج مراجعات الكفالة لا تؤثر على تقدم التحقيقات، فلن تقدم شرطة مانشستر الكبرى أي تحديثات أخرى فيما يتعلق بهذه القضية حتى يتم توجيه الاتهام إلى المشتبه به أو إطلاق سراحه في مواجهة عدم اتخاذ أي إجراء آخر".

تم إيقاف جرينوود الذي أمضى ثلاث ليالٍ في حجز الشرطة بعد اعتقاله، إلى أجل غير مسمى من قبل ناديه.

قال يونايتد في آخر بيان سابق خلال شهر أبريل: "لم يطرأ أي تغيير على الإطلاق في وضع جرينوود".

وأضاف: "أزلنا ملفه الشخصي من تطبيق النادي بعد وقت قصير من إزالته من الفريق في يناير، كان هذا من أجل إزالة ميسون من العناصر التفاعلية للتطبيق، مثل توقعات الفريق".

وأتم البيان: "لم تتم إزالة ملفه الشخصي أبدًا من الموقع لأنه لا يزال لاعبًا في مانشستر يونايتد، وإن لم يكن حاليًا جزءًا من الفريق، بينما تتكشف الإجراءات القانونية".

بالإضافة إلى تعليقه في أولد ترافورد، قامت شركة "نايكي" للملابس الرياضية بإلغاء جميع الشراكات التجارية مع اللاعب.

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