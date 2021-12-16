الكاميرون ترد بقوة: وفيات وإصابات كورونا هنا أقل من بريطانيا

مازال مصير بطولة كأس أمم إفريقيا معلقًا حتى اللحظة، وسط تأكيدات بأن قرار تأجيلها تم اتخاذه، وتأكيدات أخرى بأن البطولة في موعدها بالكاميرون خلال شهر يناير المقبل.

الأندية الأوروبية أبدت اعتراضها على إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في هذا التوقيت، بسبب الوضع الصحي في قارة إفريقيا، خوفًا على سلامة اللاعبين المحترفين بصفوفها.

ما هو موقف الكاميرون النهائي من كأس أمم إفريقيا؟

بوثي مينسيب المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية، أكد على أن بلاده مستعدة بشكل كلي لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث أكد على أن هناك رفض تام لتأجيلها.

مينسيب قال خلال تصريحات لموقع "فيلجول" المصري: "وزير الرياضة اجتمع مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وتم التأكيد على جاهزية الكاميرون لاستضافة البطولة ورفض كل المزاعم التي خرجت حول عدم قدرتنا على إقامتها في موعدها".

المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية قال: "نحن مصرين على إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها، وسنرسل للاتحاد الإفريقي رفضنا التام لتأجيلها إذا طلبوا معرفة رأينا".

الكاميرون ترى أن هناك مخطط ضدها بسبب موقف الأندية الأوروبية:

بوثي علق على بيان رابطة الأندية الأوروبية الرافضة لإقامة البطولة، حيث قال: "ما يحدث هو مخطط ضدنا، وبيان الأندية الأوروبية خرج على معلومات ليس لها أي أساس من الصحة".

متحدث وزارة الرياضة الكاميرونية تابع: "الجميع يقول أن فيروس كورونا منتشر في الكاميرون؟ بالمقارنة مع إنجلترا سنجد أنها حتى الآن أكثر من 10 مليون مصابًا و 147 ألف وفيات، بينما نحن لم نكمل 110 ألف مصاب والوفيات لم تصل إلى 1500 شخص حتى الآن".

واختتم مينسيب تصريحاته قائلًا: "نلعب الدوري المحلي بشكل مستمر دون أي مشاكل، ونحن جاهزون لبدء البطولة في موعدها، وهو ما سيحدث ولدينا ثقة في هذا الأمر، ولجنة تفتيش الاتحاد الإفريقيا أبدت انبهارها من الأعمال التي تمت".

غينيا تهاجم الأندية الأوروبية:

من جانبه، عبر سيجا ديالو، نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، عن استيائه من تهديد الأندية الأوروبية بعدم السماح للاعبيها للمشاركة مع المنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

نائب رئيس الاتحاد الغيني تابع: "العالم كله يواجه العواقب بسبب كورونا وليست إفريقيا فقط، والأندية الأوروبية تقدر المواهب الإفريقية، لأنهم لاعبون لديهم إمكانيات رائعة، وإذا تعاقدت تلك الأندية مع لاعبين أفارقة، عليهم افتراض عدم توافرهم هذه الفترة، ومحاولة ممارسة نوع من الضغط لتأجيل البطولة، هذا أمر غير صحي بالمرة".

ديالو واصل: "هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في أوروبا لكورونا، وانتشارها قليل جدًا في إفريقيا، فالقارة السمراء هي الأقل تضررًا من باقي القارات".

🗣️💬 "Ce n'est pas fair-play. Ce n'est pas gentleman"



🌍 Pour Sega Diallo, vice-président de la fédération guinéenne, la recrudescence de cas de Covid-19 est une excuse des clubs européens pour ne pas envoyer leurs joueurs à la CAN. #rmclive pic.twitter.com/7W13IYfovq — After Foot RMC (@AfterRMC) December 15, 2021

وهاجم سيجا القطري ناصر الخليفي رئيس اتحاد الأندية الأوروبية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قال: "كوفيد في فرنسا انتشاره كبير، ومعدل التلوث هناك مرتفع، هل طلب السيد الخليفي تأجيل بطولة الدوري الفرنسي؟".

وتابع: "توجد زيادة في أعداد الإصابة بكورونا في إنجلترا، وأيضًا تلوثات، هل طالبنا بإيقاف الدوري الإنجليزي؟، ولماذا يمكن لعب بطولة كأس أمم أوروبا (يورو) وفي المقابل المطالبات بعدم إقامة أمم إفريقيا؟".

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