ما حقيقة تأجيل كأس أمم إفريقيا بعد الموجة الجديدة لفيروس كورونا؟

بالرغم من بداية العد التنازلي لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون، مازال هناك غموض حول مستقبل البطولة، هل ستلعب في موعدها أم تتأجل للعديد من الظروف المختلفة.

وتضاربت الأقاويل والأنباء حول مستقبل البطولة الإفريقية هذا العام، بسبب الظروف المختلفة من فيروس كورونا، واعتراض الأندية على مشاركة لاعبيها في المسابقة، وحتى البنية التحتية في الكاميرون.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا في التقرير التالي على حقيقة تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

ما موعد كأس الأمم الإفريقية وأين تُقام؟

من المنتظر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في يناير المقبل وتحديدًا يوم 9 يناير 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 6 فبراير من العام ذاته.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021، ولكن في يناير 2020 قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة وترحيلها إلى شتاء 2021 بسبب الظروف المناخية في القارة السمراء.

وفقًا لـ RMC Sport 📰



قد يتم إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 التي ستقام في الكاميرون في الأيام المقبلة. ❌



البطولة من المفترض أن تقام مطلع العام المقبل. 👀 pic.twitter.com/DE59OgltXi — جول مصر - GOAL (@goaleg) December 15, 2021

وستستضيف الكاميرون مباريات البطولة، على ستة ملاعب مختلفة، بمشاركة 24 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على ست مجموعات.

لماذا قد تتأجل كأس الأمم الإفريقية؟

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء الصحفية، حول إمكانية تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021، للعديد من الأسباب المختلفة، وعلى رأسها انتشار متحور فيروس كورونا الجديد في العديد من بقاع العالم.

وتخشى المنتخبات المشاركة في البطولة، والأندية من انتشار العدوى بين اللاعبين نتيجة الاختلاط الذي يحدث في البطولة، وتعرض اللاعبين إلى الخطر في ظل ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة حول العالم.

وبعض التقارير الصحفية، رجحت أن تأجيل البطولة، قد يكون بسبب عدم انتهاء الكاميرون المستضيفة من التجهيزات الخاصة بالبطولة، من ملاعب وفنادق إقامة وبنية تحتية بشكل عام.

ما موقف الأندية الأوروبية من إقامة كأس الأمم الإفريقية؟

بعثت رابطة الأندية الأوروبية بيانًا إلى الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، خطابًا طلبت فيه تأجيل البطولة أو الغائها بسبب الخوف على سلامة اللاعبين.

وتخشى الرابطة على اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية، من الإصابة بفيروس كورونا في ظل انتشار متحور "أوميكرون" الجديد في العالم ومشاركة العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا بالبطولة، وعلى رأسهم محمد صلاح، رياض محرز، حكيم زياش، إدوارد ميندي وغيرهم من النجوم في الدوريات المختلفة.

ما موقف الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من إقامة كأس الأمم الإفريقية؟

النادي الأهلي المصري يعد من أكثر المتضررين من إقامة البطولة الإفريقية هذا الموسم، لأنها تتعارض مع إقامة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير 2022، وسيشارك الأهلي فيها بصفته بطلًا لقارة إفريقيا.

وأبدى الأهلي اعتراضه على موعد إقامة البطولة، في ظل مشاركة منتخب مصر في البطولة وفي حال وصوله إلى دور متقدم سيفتقد الأهلي للعديد من قوامه الأساسي في مونديال الأندية نظير مشاركتهم مع الفراعنة في البطولة الإفريقية.

ومن جانبه أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تلفزيونية سابقة أن الأهلي سيشارك بكامل نجومه في مونديال الأبدية كما سيشارك المنتخب المصري بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية.

هل تتأجل كأس الأمم الإفريقية 2021؟

رد الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، في بيان رسمي على أنباء تأجيل البطولة، وقطع الشك باليقين واتخذ القرار النهائي حول مستقبل البطولة.

🗣️ لوكس سبتمبر مدير العمليات والعلاقات الإعلامية بكاف عبر تويتر عن إلغاء كأس أمم إفريقيا



"لم يحدث اجتماع واحد تم مناقشة إلغاء البطولة فيه". 👀



"هذه أكاذيب". ❌ pic.twitter.com/2udruR8Wnp — جول مصر - GOAL (@goaleg) December 15, 2021

وفي بيان رسمي نشره الاتحاد الإفريقي على موقع الرسمي، فإن البطولة ستقام في موعدها بالكاميرون دون أي تعديلات، مشيرًا إلى أن موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد يتواجد حاليًا في الكاميرون وأكد أن الأمور تسير على ما يرام.