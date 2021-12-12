مفاجأة بشأن أزمة الأهلي والمونديال: "مخطئ من يظن أن مصر أقل من أي جهة"

فجر أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة تعارض موعد كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، مع كأس العالم للأندية الإمارات 2021، والذي يشارك به الأهلي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن قبل أيام رسميًا، أن كأس إفريقيا للمنتخبات سيقام في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

وتشارك مصر بالكان ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

فيما يقام مونديال الأندية في الفترة من 3 وحتى 12 فبراير 2022، على أن يستهل الأهلي مشواره به بمواجهة مونتيري المكسيكي في الخامس من فبراير.

ما هي مفاجأة أحمد مجاهد؟

قال مجاهد، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "دون شرح كثير ودون لف ودوران، ومع احترامي للفتايين، لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، إذا كان هناك أي شخص يرى أن منتخب مصر من الممكن أن يكون أقل من أي جهة فهو مخطئ، الحفاظ على حقوق الجميع موجود".

وأضاف: "الأزمة محلولة دون تفسير، المنتخب سيخوض البطولة بكامل نجومه، والأهلي سيخوض المونديال بكامل نجومه، إذا كشفنا السر حاليًا فقد يبطل الأمر، وأنا مسؤول عما أقوله، نحن ليس بمعزل عن المشكلة، نحن نعمل دون كلام كثير، وليس كل ما يعرف يقال".

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