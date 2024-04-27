ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

يُعد آرسنال من الأندية التاريخية في إنجلترا وأوروبا أيضاً، وعلى الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج في المواسم السابقة إلا أنه يُقدم موسم من أجمل ما يكون هذا العام ومن ضمن المنافسين على اللقب رفقة ليفربول ومانشستر سيتي، ويسعى لعدم فقدان نقاط جديدة حتى نهاية الدوري.

على الجانب الأخر توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، ويسعى جاهداً لخطف مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، والتي أقربها أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 28 أبريل 2024، على ملعب توتنهام هوتسبير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وآرسنال على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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