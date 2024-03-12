تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

بالطبع يُعد الإنتر من الأندية القوية في إيطاليا، وله تاريخ كبير أيضاً في دوري الأبطال، واستطاع النيراتزوري أن ينتصر بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ولكنها نتيجة لا تطمئن ولا تحسم الصعود.

على الجانب الآخر تصدر أتلتيكو مدريد مجموعته الخامسة برصيد 14 نقطة، ليتأهل رفقة لاتسيو الذي لم يُقدم القوة الإيطالية المعروفة أمام الفرق الإسبانية، حيث هُزم في مباراة وتعادل في أخرى، ولا شك في أن لقاءات فرق إيطاليا ضد أندية إسبانيا تشهد مستوى منافسة عال في الشامبيونزليج.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 13 مارس 2024، على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد والإنتر على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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