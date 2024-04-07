تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد آرسنال من الأندية التاريخية في إنجلترا وأوروبا أيضاً، وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع تحقيق دوري الأبطال من قبل، ويطمح الجانرز في تحقيق ذات الأذنين، على الرغم من صعوبة الطريق خاصة وأن تأهلهم من الدور السابق كان عن طريق الفوز على بورتو بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر فهناك مُرعب ألماني وهو بايرن ميونخ المُتوج بجميلة أوروبا في 6 نسخ سابقة، واستطاع أن يتأهل من الجولة السابقة بعد الفوز على لاتسيو بنتيجة 3-1 في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وبايرن ميونخ على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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