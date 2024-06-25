"القادسية مولعها بزيادة!" .. صفقة إسبانية جديدة محتملة بعد قائد ريال مدريد

القادسية يشعل الميركاتو السعودي..

"القادسية مولعها بزيادة".. بهذا العنوان أشعل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، حماس جمهور النادي السعودي المملوك لشركة أرامكو، والذي عاد إلى دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

وحسم القادسية 4 صفقات رسمية، في صيف العام الحالي - حتى الآن -؛ هم: "المكسيكي جوليان كينونيس، الأوروجوياني ناهيتان نانديز، البلجيكي كوين كاستيلس والسعودي حسين القحطاني"، كما توصل إلى اتفاق مع قائد ريال مدريد ناتشو فيرنانديز، في انتظار إعلان المركز الإعلامي.

لكن.. يبدو أن صفقات القادسية "العالمية"، لم تنتهِ عند ذلك؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العصيمي أعلن رصد إدارة النادي السعودي، التعاقد مع المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا "31 سنة"؛ خلال صيف العام الحالي.

موراتا يخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، مع منتخب بلاده حاليًا؛ وسط تأكيدات على رغبته في الرحيل عن ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، والانتقال إلى أي فريقٍ آخر، بعد التفرغ من المهمة الدولية.

جدير بالذكر أن المهاجم الإسباني، يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد منذ يناير 2019، تخللها فترة إعارة إلى يوفنتوس الإيطالي، لمدة موسمين كاملين؛ حيث سجل 58 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 158 مباراة رسمية مع فريق العاصمة الإسبانية، في مختلف المسابقات.