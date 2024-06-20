القادسية يواصل الضرب بقوة .. الكشف عن الصفقة الصيفية الرابعة رسميًا

القادسية يعلن عن رابع صفقاته الصيفية...

واصل القادسية تدعيم صفوفه بالتعاقد مع صفقة صيفية جديدة، بعد صعود الفريق ومشاركته في دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي عبر منصة "إكس"، تغريدة أعلن فيها التعاقد مع اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس، بعقد يمتد حتى عام 2028.

وكتب الحساب الرسمي للفريق السعودي، في تغريدته: "جوليان كينونيس قـدساوي لـ 2028"؛ حيث كان اللاعب صاحب الـ27 عامًا، قد خاض 48 مباراة في الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 9 آخرين.

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وكان القادسية قد أعلن تعاقده في وقت سابق مع ثلاث صفقات، لتدعيم صفوفه؛ على رأسهم ناهيتان نانديز لاعب كالياري الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد الفريق القدساوي مع لاعب الشباب حسين القحطاني، والحارس البلجيكي كوين كاستيلس، قادمًا من صفوف فولفسبورج الألماني.