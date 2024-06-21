خاص | "هدف الاتحاد والنصر" .. نجم ريال مدريد يوافق على الانتقال إلى القادسية

اسم عالمي على أبواب الملاعب السعودية..

بات نادي القادسية السعودي، قريبًا للغاية من التعاقد مع نجم عالمي كبير، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد العودة إلى دوري روشن للمحترفين، بشكل رسمي.

القادسية حسم 4 صفقات رسمية، في صيف العام الحالي - حتى الآن -؛ هم: "المكسيكي جوليان كينونيس، الأوروجوياني ناهيتان نانديز، البلجيكي كوين كاستيلس والسعودي حسين القحطاني".

وفي هذا السياق.. أعلنت مصادر خاصة لـ"كووورة"، مساء اليوم الجمعة، توصل إدارة القادسية، إلى اتفاق "مبدئي" مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

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المصادر كشفت عن أن النادي السعودي المملوك لشركة "أرامكو"، قدّم عرضه إلى ناتشو، خلال الأيام الماضية؛ قبل أن يرد اللاعب بـ"الموافقة المبدئية"، في انتظار إنهاء الإجراءات الأخيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن "بديل" المدافع الإسباني جاهز؛ حال تعطلت الصفقة لأي سبب من الأسباب، في الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن ناتشو فيرنانديز البالغ من العمر 34 سنة، والذي كان هدفًا كبيرًا لعملاقي السعودية الاتحاد والنصر، في الصيف الحالي، قرر الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني؛ بعد 12 سنة مع الفريق الأول لكرة القدم.