الغول ومختصر غير مفيد .. كيف أدار الرباعي السعودي الانتقالات الشتوية 2022؟

انتهت فترة الانتقالات الشتوية 2022، والتي شهدت نشاطًا كبير، خاصة على صعيد الأندية الكبرى التي دائمًا ما تسعى للمنافسة على كل البطولات التي تشارك فيها.

الهلال هو غول الانتقالات الشتوية 2022، بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها بالتعاقد مع لاعبين مميزين، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية فبراير الجاري.

وأما عن النصر، فاكتفى بصفقة واحدة، حيث فضّل الإبقاء على العناصر الموجودة حاليًا، خاصة بعد أن تم التعاقد مع جزء كبير منها خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021.

وأجرى ناديي الاتحاد والأهلي تغييرات عديدة، برحيل لاعبين والتعاقد مع لاعبين آخرين، وذلك من أجل تدعيم الصفوف خلال الفترة الحالية.

ونستعرض سويًا، تقييمًا لصفقات الرباعي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022..

الهلال "غول الانتقالات"

دخل نادي الهلال بكامل قوته في فترة الانتقالات الشتوية 2022، وذلك من أجل تدعيم صفوفه، وذلك بعد فترة طويلة من عدم إجراء هذا الكم من التعاقدات في فترة واحدة.

لنبدأ في ملف اللاعبين الراحلين، حيث يأتي في مقدمة الراحلين الفرنسي بافيتمبي جوميس والذي تم فسخ التعاقد معه، وأيضًا الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي تمت إعارته إلى الشباب.

وفسخ الهلال عقده أيضًا مع أميري كردي، وتمت إعارة محمد الوطيان إلى الحزم، وانتقال محمد الواكد إلى الجبلين، ورحيل مد الله العليان إلى الاتحاد في صفقة محمد العويس.

رحيل جوميس وفييتو تسبب في نقص في مركز الهجوم، وهو ما عوضه الهلال بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب وهداف الدوري السعودي الموسم الحالي، وأيضًا اللاعب ميشايل جناح فلامنجو البرازيلي.

الهلال استطاع أيضًا أن يجري صفقتين من العيار الثقيل "مجانًا"، وهما سعود عبد الحميد الظهير الأيمن، وعبد الإله المالكي لاعب وسط الاتحاد، وأيضًا محمد العويس حارس مرمى الأهلي.

بلا شك التعاقد مع عبد الحميد والمالكي مكسب كبير جدًا للاتحاد، وسيمنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، فرصة لبناء فريق جديد قادر على المنافسة بكل البطولات.

وعانى الهلال خلال الفترة الماضية في مركز حراسة المرمى، بسبب تذبذب مستوى الحارس الأساسي عبد الله المعيوف، لينجح في ضم محمد العويس الحارس الأساسي للنادي الأهلي والمنتخب السعوديِ، لتنتهي هذه الأزمة.

الهلال أدار ملف التعاقدات في يناير 2022 بطريقة رائعة ومثالية، واستطاع إعداد فريق قوي جدًا ورائع، ويستطيع أن يحقق إنجازًا خلال بطولة كأس العالم للأندية.

النصر "المختصر غير المفيد"

لم يكن نادي النصر على نفس المنوال الذي ظهر عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، حيث لم يتعاقد مع لاعبين كثر كما فعل في الصيف، واكتفى بصفقة واحدة فقط!

رحل عن صفوف النصر خلال الشتاء الحالي 10 لاعبين جملة واحدة، حيث تمت إعارة 5 لاعبين، كما رحل 4 لاعبين مجانًا سواء بفسخ التعاقد أو انتهاء العقد، ورحل لاعب واحد للبيع.

قام النصر بإعارة 5 لاعبين وهو أيمن يحيى إلى الأهلي وأسامة الخلف إلى الحزم وخليل العبسي إلى الخلود، ومختار علي ونواف العقيدي إلى الطائي.

وفسخ النصر عقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي انتقل إلى الاتحاد، وانتهى عقد عبد الرحمن العبيد لينتقل إلى الهلال، وتم إجراء مخالصة مالية مع بيتروس ماتيوس ورحل نواف الفرشان مجانًا هو الآخر، بينما تم بيع اللاعب نايف ألماس إلى نادي الفيحاء.

وبالرغم من وجود قصور في بعض المراكز، أبرزها حراسة المرمى والظهير الأيسر، إلا أن النصر لم ينجح إلا في صفقة واحدة فقط، بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، لتعويض حمد الله.

النصر لم ينجح في فترة الانتقالات الشتوية 2022 كما كان متوقعًا، حيث لم يتم تدعيم صفوف الفريق الأصفر بلاعبين في المراكز التي يحتاجها العالمي، واكتفت الإدارة باللاعبين المتواجدين!

الاتحاد "الخاسر الأكبر"

يعد فريق نادي الاتحاد هو أكبر الخاسرين في فترة الانتقالات الشتوية 2022، وذلك بعد أن خسر أكثر من عنصر مهم وأساسي، ليتأثر الفريق بشكل كبير.

على رأس اللاعبين الذين خسرهم الاتحاد يأتي الشاب سعود عبد الحميد، ولاعب الوسط المميز عبد الإله المالكي، اللذان انتقلا لصفوف نادي الهلال في صفقتي انتقال حر.

كما رحل المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط وقائد الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها، وستجعله يغيب لمدة لن تقل عن 3 أشهر، مما يعني أن موسمه شبه انتهى مع الاتحاد، وأيضًا ينتهي عقده بنهاية الموسم، ولذلك اتخذ الاتحاد قرارًا بمخالصته ماليًا والتعاقد مع بديلًا له.

🔚| أندريه فيليبي لاعباً للاتحـاد ✍️ pic.twitter.com/KszRQQ1T4B — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 30, 2022

واستغنى الاتحاد عن الفرنسي يوسف نياكاتي ليعود إلى فريقه الوحدة مرة أخرى، كما تم بيع الأرجنتيني ليوناردو جيل بشكل نهائي إلى فريق كولو كولو التشيلي.

وأما على جانب التعاقدات، فنجح الاتحاد في ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة مهمة جدًا ومميزة، وذلك في صفقة انتقال حر، وأيضًا أحمد شراحيلي مدافع الشباب، كما ضم العميد مد الله العليان من نادي الهلال.

الصفقة الأهم كانت ضم أندريه فيليبي لاعب وسط فيتوريا دي جيماريس البرتغالي على سبيل الإعارة، لتعويض رحيل الأحمدي في خط وسط الفريق.

الاتحاد عانى كثيرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022، بسبب فقدان أهم عناصره، ولكنه نجح في إبرام أكثر من صفقة مهمة، أبرزها حمد الله وفيليبي.

الأهلي "التغيير الكبير"

أجرى النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تغييرًا كبيرًا في لاعبي فريقه بالاستغناء عن عدد من اللاعبين، والتعاقد مع آخرين بهدف تصحيح الأوضاع.

الأهلي تخلص من 4 لاعبين دفعة واحدة على سبيل الإعارة، وهم محمد بصاص والحسن نداو وسلمان المؤشر وعبد الله حسون، كما استغنى عن خدمات ريان حامد لنادي الطائي.

ورحل محمد العويس في صفقة انتقال حر إلى نادي الهلال، بصفقة حصل فيها الأهلي على 5.5 مليون ريال، كما رحل أيضًا معتز هوساوي مجانًا إلى نادي التعاون.

ونجح الأهلي في ضم لاعبين مميزين، مثل كارلوس إدواردو من شباب الأهلي الإماراتي وفرانك كوم لاعب الريان القطري، في صفقتي انتقال حر، وحصل على خدمات أيمن يحيى من النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

الراقي استطاع أيضًا أن يضم علي مجرشي من الشباب مقابل 3 ملايين ريال، وعبد الله المقرن من الرائد في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

إدارة الأهلي كان هدفها في فترة الانتقالات الشتوية 2022، هو إجراء تغييرًا كبيرًا في لاعبيه الأجانب والمحليين، وبالفعل نجح في فعل ذلك، ولكن السؤال، هل ينجح هؤلاء اللاعبين في تحقيق أهداف الأهلي؟

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