مفاجأة .. النصر يستسلم أمام حمد الله ويمنحه مستحقاته

كشف الإعلامي الرياضي بندر المطيري، عن مفاجأة بشأن مستحقات النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديه السابق النصر خلال الساعات الماضية.

النصر أعلن عن فسخ عقده مع حمد الله خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليرحل ويصبح لاعبًا حرًا، ثم ينتقل إلى الاتحاد.

النصر يستسلم أمام حمد الله ويعطيه مستحقاته

ونشر الإعلامي الرياضي بندر المطيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن منح النصر لحمد الله مستحقاته المالية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تسلم أمس النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مستحقاته المتأخرة لدى لناديه السابق".

وبذلك يحصل حمد الله على مستحقاته، بالرغم من مطالبة النصر الحصول على قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده، بعد أن تم فسخ لأسباب قانونية.

خاص :

تسلم امس النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستحقاته المتاخره لدى ناديه السابق 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@alibinsarea1984 — Bander Almutairi (@b_18n) February 3, 2022

ما هي مطالبات نادي النصر من حمد الله بعد فسخ عقده؟

منحت إدارة نادي النصر لحمد الله مهلة من أجل الحصول على مبلغ 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، بسبب الإخلال ببنود العقد.

وأكدت التقارير الصحفية على أن نادي النصر قرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد حمد الله.

ولكن النصر استسلم أمام حمد الله ومنحه مستحقاته المتأخرة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد في قائمته.

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