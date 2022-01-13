كذّب محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق والهلال الحالي، رواية الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الخاصة بكواليس رفضه التجديد للراقي وتفضيل الزعيم.

العويس هلالي:

قبل أيام، أعلن نادي الهلال تعاقده مع العويس في صفقة مجانية، بعدما دخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي.

ولن ينضم الحارس إلى الأزرق إلا بنهاية الموسم الجاري، إذ يتبقى في عقده مع الراقي ستة أشهر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تجميد الحارس واستبعاده من التدريبات الجماعية للفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.

ماذا قال الشمراني عن كواليس مفاوضات الأهلي مع العويس؟

الإعلامي الرياضي اتهم العويس بخداع النفيعي، مؤكدًا أنه رفض أن يسوقه الأهلي قبل دخوله الفترة الحرة، ووافق على التجديد ثم تراجع ليرحل مجانًا.

الشمراني قال، خلال تصريحاته لقناة "الإخبارية": "ماجد النفيعي جلس كثيرًا مع العويس، وقال له إذا لم يكن لديك رغبة في الاستمرار بالأهلي، اجعلنا نسوقك بطريقتنا ويستفيد النادي وتستفيد أنت، لكن قال أنه يريد النادي، فقط يريد الحصول على مستحقاته السابقة قبل التجديد، فمنحه النفيعي شيكًا بمستحقاته، ليقول بعدها العويس (نريد لاعبين جدد)، فوعده النفيعي بتعاقدات جديدة".

وأضاف: "فجأة وقبل توقيع العويس للهلال بساعات كان بالأهلي وقت المغربية، والساعة 12 وقع للهلال".

العويس يخرج عن صمته ثم يتراجع:

حارس الزعيم الجديد رفض اتهامه بخداع النفيعي، مكذبًا رواية الشمراني، لكنه لم يكشف عن تفاصيل كثيرة.

العويس كتب ردًا على فيديو الشمراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلامك غير صحيح".

لكن قام الحارس يحذف تعليقه سريعًا، بعدما تعرض لهجوم شديد من جمهور الأهلي، الذي طالبه بالكشف عن الحقيقة.

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