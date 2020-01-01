الطرابلسي يجاور فان باستن وكرويف بالتشكيل التاريخي لأياكس

وسط غياب المهاجم السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش

أعرب حاتم الطرابلسي مدافع أياكس أمستردام السابق، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في التشكيل المثالي للنادي الهولندي على مدار تاريخه.

موقع أياكس شوتايم الهولندي، وضع التشكيل الأفضل لأياكس، بتواجد النجم التونسي في مركز الظهير الأيمن، بجوار مجموعة من أساطير النادي بقيادة مدربه التاريخي رينوس ميتشيلز.

وجاء العملاق الهولندي إيدوين فان دير سار في مركز حراسة المرمى، وأمامه الطرابلسي وباري هولشوف وفرانك ريكارد ورود كرول في خط الدفاع.

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سعيد باختياري ضمن التشكيلة الأفضل في تاريخ نادي #أياكس من قبل موقع أياكس شوتايم الهولندي@Ajaxshowtimecom pic.twitter.com/qtfLiL9qIy — حاتم الطرابلسي (@hatemtrabelsitn) April 9, 2020

وأما بالوسط فبالتأكيد الظهور الأبرز كان ليوهان كرويف وياري ليتمانين ويوهان نيسكينز، وفي الهجوم بيت كيزير وماركو فان باستن وسجاك سوارت، بغياب العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

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وعلق الطرابلسي على هذا الاختيار مبدياً سعادته الشديدة بالتواجد بجوار المجموعة الأفضل بتاريخ أياكس، مع تهنئة المصري أحمد حسام ميدو الذي سبق وأن لعب بجواره بنفس الفريق في مطلع الألفينيات.

جدير بالذكر أن الطرابلسي الذي اعتزل كرة القدم في 2008، خاض رحلة حافلة مع كرة القدم بصفوف الصفاقسي التونسي ومنه لأياكس ثم مانشستر سيتي ومن بعده الهلال السعودي.