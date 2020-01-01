الصين تتحرك لرحيل ميسي وبرشلونة يرفض البيع

حالة واحدة ربما تدفع برشلونة للتخلي عن الأرجنتيني

يتمسك نادي برشلونة الإسباني، باستمرار لاعبه ليونيل ميسي بصفوف الفريق، رغم التسريبات الأخيرة حول رغبته في الرحيل هذا الصيف.

رونالد كومان المدرب الجديد الذي جاء لبرشلونة خلفاً لكيكي سيتيين، بعد الخسارة من بايرن ميونخ 8/2 في دوري أبطال أوروبا، اجتمع مع ميسي لمناقشة العديد من الأمور الأسبوع الماضي.

تقارير صحفية أكدت أن ميسي أخبر الهولندي بعدم الاستمرار مع برشلونة، وبحثه عن فرصة جديدة خارج أسوار النادي الإسباني.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكدت أن برشلونة يعتبر ميسي من أهم العناصر في مشروع كومان الجديد، ولا يريد التخلي عنه بأي شكل من الأشكال.

ويريد برشلونة أن يستمر الدولي الأرجنتيني لأطول فترة ممكنة، نظراً لاعتباره ركيزة للمشروع الرياضي، وكذلك لأهميته على الجانب الإعلامي والتجاري.

وتتفهم إدارة النادي حالة الانهيار والإحباط التي يشعر بها ميسي بعد الهزيمة المذلة من بايرن، ولكن الرسالة واضحة رغم تفاصيل حواره مع كومان، بأن اللاعب غير قابل للبيع.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة إصرار ميسي على الرحيل، سيتم اللجوء إلى الشرط الجزائي الموجود في عقده بـ700 مليون يورو، ليس لإزعاجه ولكن لعدم الرغبة في خسارته.

وعلى جانب آخر أكدت تقارير إيطالية من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن إنتر يريد التعاقد مع ميسي بأي شكل من الأشكال، وفقاً لطلب رئيس النادي ستيفين زهانغ صاحب الجنسية الصينية.

وأوضحت أن القضية ليست رياضية فقط، ولكن تخص دولة الصين، التي تطمح في مساعدة إنتر على ضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق.

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وتطمح الجهات هناك بالتعاون مع زهانج، في وصول ميسي لإنتر للاستفادة من الناحية الاقتصادية والرياضية، بوجود محادثات جدية مع والد اللاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومن الأهداف الرئيسية للصفقة التي ستكون باهظة الثمن، هو بدء نشاط تجاري يسمح بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية لشركة مرتبطة بميسي، بقاعدة مالية سائدة في الصين ومرجع رياضي وهو إنتر.

يذكر أن هناك العديد من الأندية الأخرى الراغبة في ضم صاحب الـ33 سنة، وعلى رأسها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي.