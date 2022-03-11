الشباب يُحاول حرمان الاتحاد من جمهوره، واتحادي يصف القرار بالذكي
يترقب الجمهور السعودي مباراة قمة الجولة القادمة من الدوري بين الشباب والاتحاد يوم الأحد القادم في الرياض، إذ ستلعب دورًا حاسمًا في صراع اللقب بين الفريقين والنصر والهلال.
الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة ويُطارده الشباب بفارق 8 نقاط ثم النصر بـ10 فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ43 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.
ماذا فعل الشباب لحرمان الاتحاد من جمهوره؟
الشباب يستضيف الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وقد رفع النادي أسعار تذاكر المباراة بشكل كبير وغير مسبوق ليصل سعر التذكرة إلى 100 و150 ريال سعودي.
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الجمهور الاتحادي شن هجمة كبيرة على إدارة الشباب بسبب ذلك، خاصة أن أسعار التذاكر لم ترتفع بهذا الشكل خلال مواجهات الشباب مع بقية المنافسين وعلى رأسهم الهلال.
وقد طالب كبار المؤثرين من عشاق الاتحاد الأشخاص المقتدرين ماليًا بشراء التذاكر ودعم الفريق من مدرجات ملعب الملز لأن العديد من المشجعين لن يستطيعوا شراء التذاكر بتلك الأسعار المرتفعة جدًا على حد وصفهم.
إعلامي اتحادي: قرار الشباب ذكي ولصالحه
الإعلامي الاتحادي عدنان جستنية دافع عن قرار الإدارة الشبابية برئاسة خالد البلطان رفع سعر التذاكر بهذا الشكل، مؤكدًا أنه يخدم مصالح النادي من جانبين.
الصحفي المخضرم أوضح أن الشباب ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تحقيق ربح مادي كبير من عائد بيع التذاكر بهذا السعر المرتفع، والثاني هو الحد من تواجد جمهور الاتحاد في المدرجات مما يُقلل الضغط على لاعبي الليوث في الملعب ويصب لصالحهم فنيًا.
يُشار إلى أن الاتحاد يُعد الفريق الأول في الدوري السعودي من حيث الحضور الجماهيري في ملعبه، وقد اعتاد عشاق العميد مساندته في الملاعب داخل وخارج جدة.
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