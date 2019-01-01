بونوتشي يحذر يوفنتوس من تكرار الأخطاء أمام لاتسيو

مواجهة منتظرة بالسوبر الإيطالي في الرياض

شدد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، على أهمية ظهور الفريق بالشكل المثالي أمام لاتسيو، في المواجهة التي تجمعهما في كأس السوبر الإيطالي.

يوفنتوس يطمح للفوز باللقب الأول مع مدربه الجديد ماوريسيو ساري، عندما يلعب ضد لاتسيو غداً الأحد بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

البيانكونيري تعرض لهزيمة صادمة من فريق العاصمة هذا الموسم بالدوري الإيطالي، حيث سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف في 7 ديسمبر الجاري.

وقال بونوتشي في تصريحات صحفية:"مباراة الدوري علمتنا العديد من الأشياء، أهمها الانتباه لبعض التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق لصالح المنافس".

وأضاف:"ندرك الحالة الجيدة التي يمر بها لاتسيو الآن، ولكن نحن أيضاً نعيش انطلاقة إيجابية على مستوى الأداء والنتائج لذلك ندخل اللقاء بكل ثقة".

وتابع:"هدفنا الرئيسي هو الظهور بمستوى أفضل من المواجهة السابقة ضد لاتسيو، وعدم منحهم نفس الفرص التي استغلوها جيداً وساعدتهم على الفوز".

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وعن خطورة تشيرو إيموبيلي:"سجل العديد من الأهداف هذا الموسم، ويعمل بطريقة جيدة من أجل الفريق، نحن نعرف إمكانياته باللعب معه في المنتخب الإيطالي، وندرك خطورته في المساحات".

يذكر أن إيموبيلي الذي أهدر ركلة جزاء أمام يوفنتوس بالدوري ديسمبر الماضي، نجح في تسجيل19 هدف بجميع البطولات هذا الموسم.