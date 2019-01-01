زيدان: جوارديولا الأفضل في العالم ولن أتحدث عن بوجبا

الفرنسي متحمس للظهور الأخير لريال قبل بداية العطلة الشتوية

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على أهمية وجود تكنولوجيا الفيديو بكرة القدم، بعد الجدل الدائر حول مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأربعاء الماضي.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول قرارات حكم الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، بوجود مطالب من ريال بالحصول على ركلتي جزاء، والشكوك حول الهدف الملغي لجاريث بيل.

زيدان خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بلباو غداً الأحد بالجولة الثامنة عشر بالدوري الإسباني، وتطرق لبعض الأمور أبرزها استخدام تقنية الفيديو وإمكانية انتقال بول بوجبا للميرينجي.

وقال الفرنسي للصحفيين:"التقنية مهمة جداً وتعطي ميزة جديدة لكرة القدم، يمكن تحسينها ونؤيد العمل بها وتطويرها في المستقبل".

وعن تقديم ريال شكوى رسمية عن الكلاسيكو:"لا أعرف أي شيء ولا أهتم، كل تركيزي على مواجهة الغد، الماضي قد مضى ويجب توفير الطاقة لكل ما هو قادم".

أولوية الفوز بالدوري:"أهم شيء هو الفوز في كل مباراة، لأنها عقلية النادي والطريق الذي يسير فيه ريال مدريد، بالعمل والقتال حتى النهاية".

اللعب ضد بلباو:"مواجهة أخرى صعبة ونعلم جيداً ماذا ينتظرنا غداً، ونحن على قمة الاستعداد لإنهاء العام بأفضل صورة ممكنة".

تقييمه لنفسه كمدرب ولاعب:"لا أعرف، هذا يعتمد على ما أشعر به، ربما أنا مدرب مختلف وأتعامل بطريقة غير عادية مع كل من يعملون معي، أحب التدريب وأعشق ممارسة اللعبة أيضاً، كل ما يهمني هو تقديم المساعدة للاعبين".

استدعاء خاميس رودريجيز:"يعمل شيئاً فشيئاً على الدخول للفريق مرة أخرى ويتحسن كل يوم، سنرى ما سيحدث غداً بعد رؤيته في المران".

مواجهة جوارديولا:"لعب ضده عدة مرات وأحترمه كلاعب ومدرب، وأعتقد أنه المدرب الأفضل في العالم وأظهر جودته طوال حياته المهنية، متحمس جداً لمواجهته مع مانشستر سيتي".

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إمكانية لعب فيديريكو فالفيردي مع بول بوجبا في حالة انضمامه:"أتحدث عن لاعبي فريقي فقط، يقومون بعمل جيد حتى الآن وسعداء جداً بهذه الحالة".

ويخوض ريال مواجهته الأخيرة في عام 2019، وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ36 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.