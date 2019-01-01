في بيان رسمي - الاتحاد المصري يبرر موقفه في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كاف يحقق في الأزمة والاتحاد المصري يدعم الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه الكامل للزمالك في أزمة مع جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أنه لديه رد واضح على الاتحاد الأفريقي بشأن رفض إقامة اللقاء بالقاهرة.

الفارس الأبيض كان من المقرر أن يلاقي الفريق السنغالي أول أمس الأحد، إلا أن الأخير امتنع عن الحضور، لينتظر الحكم 20 دقيقة بعد موعد المباراة، وأعلن بعدها فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، ليتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كاف أصدر بيانًا رسميًا أول أمس، لإعلان دراسته للموقف بعدما علم باستضافة القاهرة لمباريات محلية خلال اليومين الماضيين، وهو ما يخالف توصيات الأمن بنقل اللقاء الأفريقي إلى الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا، جاء فيه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسؤولين في الدولة.

"وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب حماية للجماهير، لا سيما أن استاد برج العرب قد شهد نجاحًا كبيرًا لدى استضافته لنهائي بطولة كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري، وفق ذلك تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصري وجميعها من الأندية ذات الشعبية الكبيرة خاصة الأهلي والزمالك اللذين تشهد مباريات كل منهما إقبالًا جماهيريًا".

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وأضاف: "كما تصادف أن تكون هذه الأندية عليها مواجهة منافسيها بالملاعب المصرية في توقيتات واحدة، وهو ما تفهمه الاتحاد الأفريقي فأصدر قراره بنقل مباراة الزمالك مع جينيرسيون بطل السنغال إلى برج العرب، مثلما تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي ضمن البطولة العربية والأهلي مع كانو سبورت ضمن بطولة الأبطال الأفريقية والمصري مع ماليندا ضمن الكونفيدرالية الأفريقية.

"ولما كان من الصعب إقامة مباراتين يكون الأهلي والزمالك طرفا في كل منهما في يوم واحد بملعب واحد ، فقد أقر الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة".

واستطرد: "أما فيما يتعلق باستفسار الاتحاد الأفريقي حول إقامة مباريات ضمن مسابقة الدوري المحلي بملاعب القاهرة في التوقيت نفسه، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يهمه أن يؤكد على أنه لم يتوان في الرد سريعًا ورسميًا بأن المباريات المشار إليها لعبت جميعًا بدون حضور جماهيري، حيث كانت أطرافها أندية غير جماهيرية بعكس الموقف فيما لو كانت أطراف بها تتمتع بشعبية كبيرة مثل الزمالك والأهلي يتوقع أن يكون لمشاركتها تواجد جماهيري كبير".

البيان اختتم: "وفي النهاية يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يتوصل الاتحاد الأفريقي للقرار الصواب في هذا الشأن الذي نثق في أنه سيكون لمصلحة نادي الزمالك المصري وفق المكاتبات الرسمية".

يذكر أن رفض الجانب السنغالي اللعب بالإسكندرية، يرجع إلى تلقيه خطاب نقل المباراة من بتروسبورت بالقاهرة وترحيل موعدها لمدة 24 ساعة قبل اللقاء بأقل من عشرة أيام، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين إلا أن التأجيل تم لدواعي أمنية.

بعثة جينيراسيون وصلت بالفعل السبت الماضي، إلى بتروسبورت، لإثبات حضورها في الموعد المحدد مسبقًا والملعب، لكن أمن الاستاد منعها من الدخول، بينما حضر مسؤولون من الاتحاد المصري لمحاولة الوصول لحل إلا أن الجانب السنغالي تمسك بموقفه.