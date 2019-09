ميتشو: أزمة جينيراسيون سخيفة والزمالك لم يخطأ

رفض الصربي ميتشو؛ المدير الفني للزمالك، تحميل فريقه مسؤولية انسحاب جينيراسيون السنغالي من مواجهة الفريقين، مؤكدًا أن الفارس الأبيض كان لديه الاستعداد للفوز على أرض الملعب.

الفارس الأبيض كان من المقرر أن يلاقي الفريق السنغالي أمس الأحد، إلا أن الأخير امتنع عن الحضور، لينتظر الحكم 20 دقيقة بعد موعد المباراة، وأعلن بعدها فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، ليتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رئيس الزمالك عن أزمة جينيراسيون: لسنا طرفًا وما حدث إهانة للكاف

وكتب ميتشو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما ييُقال في هذه القضية هراء، الأمر أصبح سخيفًا، الزمالك لم يرتكب أي أخطاء تجاه خصمنا، وكذلك نحن لا نقبل أي اتهامات غبية".

وأضاف: "نحن لدينا فريق مستعد للفوز في أرض الملعب بطريقة عادلة".

In comments bellow your bold truth statement is such amount of nonsense that is ridiculous

has not done anything wrong towards our sport opponents and we don't accept stupid accusations about us.We have a team that was ready to win on the field of play fair and square...