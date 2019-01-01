بعد استضافة القاهرة لمباريات - كاف يعلن دراسة موقف مواجهة الزمالك وجينيراسيون

خطاب رسمي من كاف للاتحاد المصري يعقد الأزمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لإخطاره بدراسة موقف مواجهة الزمالك أمام جينيراسيون سبورت السنغالي، بعد علمه باستضافة القاهرة لثلاث مباريات في الدوري المصري بصورة طبيعية.

الفارس الأبيض كان من المقرر أن يواجه الفريق السنغالي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الأخير رفض اللعب بالإسكندرية، مما اضطر حكم اللقاء لاعتباره منسحبًا واعتماد فوز الأبيض بنتيجة 3-0 وتأهله لدور المجموعات.

وقال كاف في خطابه: "سنقوم بدراسة موقف مواجهة الزمالك وجينيراسيون بعد علمنا بإقامة مباراتين في الدوري المحلي بالقاهرة؛ إنبي أمام طلائع الجيش في 26 سبتمبر ببتروسبورت، ومصر أمام أسوان في 28 سبتمبر في الدفاع الجوي، والمقاولون العرب أمام سموحة في 28 سبتمبر على ملعب المقاولون.

"وعليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المباراة عقب اجتماع اللجنة المختصة بالاتحاد".

يذكر أن رفض الجانب السنغالي اللعب بالإسكندرية، بداعي تلقيه خطاب نقل المباراة من بتروسبورت بالقاهرة وترحيل موعدها لمدة 24 ساعة قبل اللقاء بأقل من عشرة أيام، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين إلا أن التأجيل تم لدواعي أمنية.

بعثة جينيراسيون وصلت بالفعل أمس السبت، إلى بتروسبورت، لإثبات حضورها في الموعد المحدد مسبقًا والملعب، لكن أمن الاستاد منعها من الدخول، بينما حضر مسؤولون من الاتحاد المصري لمحاولة الوصول لحل إلا أن الجانب السنغالي تمسك بموقفه.