أخبار الزمالك | أفضل بديل لفتحي في الأهلي "زملكاوي"!

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 5 أبريل 2020 ...

خطوة لإلغاء الدوري؟ شوبير: إلغاء جميع المسابقات السنية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن اتحاد الكرة بصدد اتخاذ قرارًا بإلغاء جميع المسابقات السنية في مصر للموسم الحالي، في ظل تعليق النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. التفاصيل هنا .

مرتضى منصور يُعلن مرشح الزمالك المفضل لانتخابات اتحاد الكرة

نفى رئيس الزمالك ما يتردد حول رفض محمود علاء تجديد عقده مع النادي، مؤكدًا أنه وقع بالفعل على العقود الجديدة، كما أكد مرتضى منصور على دعم ناديه للمهندس هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد كرة القدم المصري القادم.

أحمد حسن: أفضل بديل لأحمد فتحي في الأهلي "زملكاوي"

رشح أحمد حسن لاعب بيراميدز "عمر جابر" لخلافة أحمد فتحي في الأهلي، موضحًا أنه البديل الأفضل له نظرًا لامتلاكه الجودة والشخصية والخبرة اللازمة لهذا.

الصقر أكد في نفس الوقت على صعوبة موافقة عمر جابر لاعب الزمالك السابق على ارتداء القميص الأحمر نظرًا لتعلقه الشديد بالقميص الأبيض وعلاقته القوية بجماهير الفريق.

حسين السيد: عواد حصل على فرصته في الزمالك

قال حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق أن محمد عواد حصل على فرصته كاملة مع الفريق لكنه لم يستغلها أبدًا، فيما اقتنص محمد أبو جبل الفرصة حين سنحت له وأصبح الحارس الأول.