فيديو | برعاية طارق حامد - مبادرة صلح بين الحضري وجمهور الزمالك

الحارس السابق دخل في أزمة مع جمهور القلعة البيضاء بعد تصريحات تليفزيونية

قاد طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، مبادرة صلح بين حارس مرمى النادي الأسبق ومنتخب مصر عصام الحضري، بعد تصريحات الأخير التي اعتبرها البعض مسيئة للقلعة البيضاء.

الحارس السابق كان قد صرح خلال لقائه عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه يريد أن يمحي فترة لعبه للفارس الأبيض من تاريخه، كونه لم يكن موفقًا بها (طالع التفاصيل)، لكنه عاد وأوضح أن هناك سوء تفاهم حدث.

وقال الحضري، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هناك بعض الأشخاص قاموا بتحوير كلام بيني وبين الزمالك وجمهور، وطارق حامد واحد ممن قبلوا مبادرتي لتوضيح الصورة".

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وأضاف: "علاقة اللاعب بزملائه ومجلس الإدارة والجمهور هي ما تبقى مدى الحياة، وأي شخص قال أنني أسأت للزمالك أو جمهوره أو مجلس إدارته فهذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة".

الحارس المعتزل اختتم: "الزمالك وجمهوره على رأسي، لكن هناك بعض التحوير في الكلام فقط".

أما حامد فقال في نهاية الفيديو: "نادي الزمالك كبير وعظيم وأي لاعب شرف له أن يرتدي القميص الأبيض، وجمهوره سيقبل اعتذار الحضري".

يذكر أن الحضري لعب بالقلعة البيضاء خلال موسم 2010-2011، لمدة أربعة أشهر فقط، لعب خلالها خمس مباريات، قبل أن يرحل بعدها إلى الدوري السوداني.