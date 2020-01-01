الديربي أهم .. عندما تأخر لاعب الأهلي عن حفل الزفاف

لاعب الأهلي يفضل خوض الديربي أمام الاتحاد عن حفل الزفاف.

مازال يمتلك الدوري السعودي في جعبته الكثير من الأحداث والمواقف الغريبة وغير المتوقعة، نظرًا للصراع الشرس بين جميع الفرق.

ونروي هذه المرة قصة طريفة للغاية، حدثت قبل مباراة ديربي جدة، جمعت بين الأهلي و الاتحاد ، في نهاية بطولة الدوري، عام 1979، وخلال استعداد الفريقين للمباراة.

فضّل أحمد الصغير، نجم النادي الأهلي السابق هذه المباراة، التي جمعت بين فريقه والاتحاد، على حضوره حفل زواج شقيقه.

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أحمد الصغير لم يستطيع التأخر عن الأهلي أبدًا لشدة حبه له، حيث اعتذر من شقيقه وخاض المباراة، ثم توجه بعدها إلى حفل الزفاف لتكتمل الفرحة.

وأقيمت المباراة، ونجح الأهلي في التتويج باللقب، بعد الفوز على الاتحاد، ليعوض بذلك تأخره عن حفل زفاف شقيقه.

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وتحدث علي الشاطري شقيق أحمد الصغير عن تلك الواقعة، حيث قال: "أحمد تأخر عن حفل زفافي بسبب مباراة مهمة كان يخوضها مع الأهلي، ورفض الاعتذار عن المشاركة في المباراة".

وشدد الشاطري على أن أحمد الصغير كان عاشقًا للأهلي ومخلصًا له، ويفضله على أشياء كثيرة.

يذكر أن أحمد الصغير فارق الحياة وهو يرتدي شعار النادي الأهلي، عندما كان يؤدي رياضة المشي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال شهر مارس 2010، بحي الفيصلية.