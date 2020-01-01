لماذا تُطالب جماهير الأهلي طرد عسيري وكيف رد اللاعب؟

جماهير الأهلي تطلب طرد مهند عسيري.

طالبت جماهير النادي الأهلي السعودي، بطرد مهند عسيري مهاجم الفريق من ناديه، عبر حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له مع صديقه هتان باهبري لاعب الهلال.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمهند عسيري رفقة صديقه هتان باهبري لاعب الهلال، يقوله فيه: "أحسنت الاختيار بالانضمام للهلال، لأنه ناد كبير، ودائمًا ما يحقق البطولات".

الفيديو أثار غضب جماهير النادي الأهلي، التي اعتبرت مهند عسيري يقلل من قيمة ناديه "الأهلي"، بالحديث بشكل جيد عن منافسه المباشر الهلال على جميع البطولات.

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وأطلقت جماهير الأهلي حملة عبر "تويتر" حيث تصدر وسم "طرد مهند عسيري مطلب" الموقع، بسبب الفيديو المنتشر.

من جانبه رد مهند عسيري على الفيديو، حيث قدم اعتذاره لجماهير الأهلي، وقال خلاله: " "كل الجالسين فسروا الفيديو على كيفة، النادي الأهلي كبير، ولو أردت الانتقال للهلال كان حدث ذلك منذ 3 سنوات".

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"الله يهديه من قام باقتصاص المقطع، وكانت تكملته هو أنني قلت لهتان إن شاء الله تأتي إلى النادي الأهلي".

"النادي الأهلي كبير بجمهوره، وإذا صدر مني شيء خطأ أعتذر لهذا الجمهور، وإذا كانت هناك أشخاص يريدون تصفية حسابات معي فيتحدثون لي بشكل مباشر".

مهند عسيري مهاجم الأهلي يُقدم توضيح خاص لجماهير الأهلي على اتهام التقليل من النادي خلال بث مباشر مع زميله هتان باهبري لاعب الهلال 👀pic.twitter.com/3pQw2JF6uI — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2020

ولكن بعد نشر مهند عسيري رده على الحملة التي قادها عدد من جماهير الأهلي خلال الساعات الماضية، هل ستنتهي الأزمة؟