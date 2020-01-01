براد جونز يكشف موقفه من البقاء مع النصر ويختار أصعب لحظاته في الدوري السعودي

حارس المرمى اختار كذلك أفضل حراس مرمى الدوري السعودي

قال براد جونز حارس مرمى النصر أنه لا يخشى أحدًا من المنافسين على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، مشددًا أن فريقه لا يوقفه أحد إن كان في يومه، وإن خسر يحدث هذا بصعوبة بالغة.

النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نجح في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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وقد توج براد جونز مستواه الممتاز هذا الموسم بالتصدي لركلة الجزاء الحاسمة لطلال العبسي لاعب التعاون ليُساعد النصر في الفوز بالبطولة.

حارس المرمى الأسترالي أجرى حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية أبدى خلاله أسفه لغيابه عن مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي، وأكد استهداف الفريق لجعل الموسم الجاري أصفرًا بتتويج النصر بكافة البطولات التي يُشارك بها.

واختار اللاعب أصعب لحظة له في مسيرته مع العالمي، بقوله "لا يوجد موقف أصعب من إصابتي إثر احتكاكٍ مع البرازيلي برونو أوفيني، زميلي السابق، في مباراة الأهلي بالرياض الموسم الماضي. حينها فقدت وعيي، وأفتقدني الفريق في عددٍ من المباريات. كان شعورا صعبا جدًّا".

وأضاف حول رؤيته لأفضل حراس المرمى في الدوري السعودي "هناك الكثير من الحراس المتميزين، منهم وليد عبد الله، ومحمد العويس، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد. كذلك، أتابع الفئات السنية للنصر، ويعجبني نواف العقيدي وعبد الرحمن الشمري، اللذين ينتظرهما مستقبلًا باهرًا إن حافظا على مستوياتهما".

وأتم صاحب الـ37 عامًا قائلًا حول تجديد عقده مع النصر والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري "لا أفضِّل التطرق إلى موضوع عقدي طالما أنه لم ينتهِ بعد. لدينا مباريات مهمة، وأرغب في التركيز عليها. لكن لا أخفيكم أنني أرغب في الاستمرار في صفوف النصر لبيئته الصحية".