تأخير كبير .. تحديد موعد انطلاقة الموسم الجديد في إيطاليا

فيروس كورونا يتسبب في مشاكل عدة

كشفت تقارير صحفية عن الموعد الجديد الذي سينطلق فيه الموسم الجديد للدوري الإيطالي، والذي سيشهد تأخيراً كبيراً عن التوقيت المعتاد بسبب التوقف الأخير.

الدوري الإيطالي توقف لقرابة ثلاثة أشهر بعد نكبة فيروس كورونا في البلاد والعالم أجمع، وإن كان عاد النشاط الكروي هذا الأسبوع بمنافسات كأس إيطاليا.

وذكرت "سبورت إيطاليا" أن تم تحديد موعد 12 من سبتمبر القادم ليشهد انطلاق منافسات السيري آ من جديد بعد انتهاء الموسم الجاري مطلع أغسطس.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضاً .. مودريتش: نفتقد رونالدو في مدريد وأحب ميلان وبن ناصر

ويبدأ الدوري في المعتاد بالأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ولكن الارتباك الحالي وامتداد المسابقة حتى أشهر الصيف أجبر الاتحاد الإيطالي على هذا الموعد.

وسيتم الإعلام رسمياً عن الموعد بعد الاجتماع المقرر لرابطة الدوري مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي، ويتبقى فقط مناقشة شكل المنافسة في ظل ضغط الرزنامة.

اقرأ أيضاً .. كيليني: أهداف رونالدو أغضبتني وهذا موقفي من الاعتزال

وأوضحت عدة وسائل للإعلام أن من ضمن المقترحات أن يتم لعب الدوري بشكل المجموعتين في حال ضيق الوقت، خصوصاً مع وجود البطولات القارية.

وسيشهد الموسم المقبل ازدحاماً مع بين الدوريات والكؤوس المحلية، والالتزامات القارية، سواء للأندية أو المنتخبات المرتبطة بأمم أوروبا وتصفيات المونديال.