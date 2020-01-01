مودريتش: نفتقد رونالدو في مدريد وأحب ميلان وبن ناصر

حديث مطول للنجم الكرواتي يكشف فيه عديد الأسرار

تحدث نجم ريال مدريد لوكا مودريتش عن رحيل كريستيانو رونالدو عن فريقه، وحقيقة ارتباطه بالانتقال إلى ميلان، والمرشحين لدوري الأبطال هذا الموسم، وذلك في حوار مطول مع "لاجازيتا ديلو سبورت".

النجم الكرواتي ارتبط في العامين الماضيين بترك الملكي والانتقال إلى الدوري الإيطالي، ولكن استمر في النهاية مع ريال مدريد رغم الشائعات.

اقرأ أيضاً .. هازارد وراموس ومارسيلو.. إصابات بالجملة في ريال مدريد

المزيد من الفرق

وقال مودريتش للجريدة الإيطالية: "بوبان كان قدوتي أنا وأبي، عندما كنت صغيراً امتلكت قميص ميلان وتخيلت نفسي لاعباً في صفوفه، ولكن عندما تلعب في ريال مدريد الأمر يختلف".

وأضاف: "إذا لم تسر الأمور بشكل طيب في مدريد أتخيل نفسي في الدوري الإيطالي، ولكن الأولوية لمدريد، أريد إنهاء مشواري هناك ولكن الأمر بيدهم، أنا حزين لميلان، نفتقده في أوروبا".

وعن رأيه في رونالدو: "نفتقد أهدافه وشحصيته، دائماً يريد الانتصار وهذا يحفز البقية، هو شخص 10 على 10 ويملك قلباً كبيراً، ودائماً جاهز للمساعدة عندما تحتاجه".

وحول كيليان مبابي: "يملك كل المواصفات ليتصدر الساحة، ولكن يحتاج للعب في دوري لا يفوز فريقه به بسهولة، يملك موهبة هائلة، كذلك فينيسيوس، وأحب أيضاً دي بروينه وستيرلينج".

وأتبع: "يعجبني اللاعبين من نوعية توتي وديل بييرو وبيرلو، اليوم هناك زانيولو، موهبة رائعة، كذلك سينسي يثير فضولي، وأيضاً إنسيني، جوميز، ريبيري، وبن ناصر".

وكشف مودريتش عن رأيه في المرشحين لدوري الأبطال هذا الموسم: "أرى بي إس جي مرشحاً حتى مع توقف الدوري، وهناك بالطبع بايرن وبرشلونة، كذلك من سيعبر من سيتي ومدريد، ولا يجب أن ننسى أتلتيكو".

وعاد صانع الألعاب للحديث عن ركلة الجزاء الجدلية في مباراة ناديه مع يوفنتوس قبل عامين: "برأيي صحيحة، فازسكيز تعرض للدفع وهو يسدد، كيف يدعي السقوط؟ أتفهم الاحتجاج، التوقيت لا يصنع الفرق، سواء كانت في التسعين أو الدقيقة 30، بوفون؟ أتمنى له كل الخير، من العظماء".

وشارك مودريتش مساء الأحد في انتصار ريال مدريد على إيبار بنتيجة 3-1 في الظهور الأول للفريق بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.