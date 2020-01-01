كيليني يمدح جوارديولا ويحدد موقفه من الاعتزال

هل ينهي المدافع المخضرم رحلته مع كرة القدم؟

أثار جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، الجدل حول مستقبله مع النادي الإيطالي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

كيليني يعتبر من أفضل المدافعين في أوروبا على مدار السنوات الماضية، ولكن مع بلوغه 35 سنة، بدأت تنتشر التكهنات حول مصيره.

المدافع المخضرم تحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن العديد من النقاط الهامة الخاصة بمسيرته.

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وقال كيليني عن إعجابه بالإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي:"مختلف عن العديد من المدربين، رأيته في أول حلقتين من المسلسل التسجيلي لسيتي، طريقة حديثه مع اللاعبين تعكس شخصيته القوية".

وأضاف:"عقليته تجعله مختلفاً عن الجميع، ما رأيته في الفيلم التسجيلي، كان كافياً لفهم عظمته وقدرته المميزة في مختلف الجوانب التدريبية، ربما لم أكن محظوظاً بالشكل الكافي لمقابلته".

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علاقته ببوفون:"مثل الأخ الكبير بالنسبة لي، يستطيع إدارة أصعب المواقف الممكنة بفضل كلماته الحاسمة في الأوقات الصعبة، ربما بيننا العديد من الاختلافات لكنه دائماً كان من أهم الأشخاص المؤثرين من حولي".

كريستيانو رونالدو:"لسوء الحظ قام بالتسجيل كثيراً ضدنا، الآن نحن في فريق واحد لذلك الأمور أفضل، هو لاعب من عالم آخر، ويمكنك رؤية ذلك بوضوح، من العار عدم الاستفادة منه بأقصى صورة ممكنة".

مستقبله:"الأمور ستكون أوضح العام القادم، أمامي سنة أخرى مع كرة القدم، ربما أستمر لأنها حياتي، ولكن دعونا ننتظر ما سيحدث، ولو اعتزلت سأتجه لمجال الإدارة وليس التدريب".

وفي نهاية حديثه تطرق كيليني عن الضغط الكبير الذي يتعرض له عندما يحمل شارة قيادة الفريق بسبب التوقعات المستمرة من الجماهير ووسائل الإعلام.